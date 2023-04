Actividad sísmica en Nevado del Ruiz bajó, pero se mantiene la alerta naranja

El nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz se mantiene en alerta naranja, según el reporte más reciente del Servicio Geológico Colombiano. La entidad oficial además recalcó que este nivel de alerta se mantendrá durante varias semanas.



El boletín indica el lunes 3 de abril se registraron 5.000 eventos sísmicos “en el sector suroccidental del edificio volcánico a una distancia del cráter de entre 2,0 y 5,0 km”.

Boletín extraordinario de actividad del volcán Nevado del Ruiz 04 de abril de 2023 10:25 a.m.https://t.co/eRBjTLXmzR#SGCVolcanes pic.twitter.com/jtC1slGwlj — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 4, 2023

La máxima altura de la columna de gases y ceniza observada por el SGC fue de 1.100 metros medidos desde la cima del volcán y la dirección de dispersión de la columna predominó hacia el suroccidente del volcán.



La entidad oficial señaló que la actividad del volcán en nivel naranja podría fluctuar y por momentos disminuir. Sin embargo, aclaró, no significa que "el volcán haya retornado a un menor nivel de actividad".



Jhon Makario Londoño, director de Geo Amenaza del Servicio Geológico, explicó que aunque sigue existiendo una inestabilidad importante “esto no quiere decir que el volcán vaya a hacer una erupción mañana, en unos meses o en unos días. Eso no es posible saberlo”.



¿Cuánto se mantendrá la alerta naranja?

Según el Servicio Geológico, para cambiar de nivel y retornar a nivel amarillo se requiere un "tiempo prudencial, donde se puedan

observar tendencias que permitan inferir la posible disminución de la actividad".



Así, el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz permanecerá en nivel naranja durante varias semanas. "En caso de que se produzca una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, el nivel de actividad se cambiará a rojo", dice el reporte.



El Director de Geo Amenaza del Servicio Geológico también afirmó que el Volcán Nevado del Ruiz está en proceso eruptivo desde hace 10 años, en los cuales ha hecho tres erupciones importantes (en mayo y junio de 2012 y en el 2015) sin una afectación grave o de emergencia para la población.



“En el caso más crítico la erupción puede ocurrir en la noche y se necesitan al menos 10 minutos después de la erupción para determinar si es una situación importante”, detalló.



Finalmente, la entidad hizo un llamado a la comunidad a informarse sobre la evolución del estado del volcán solo a través de fuentes confiables, y a conservar la calma en cualquier caso, siguiendo las recomendaciones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y autoridades locales.