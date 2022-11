Ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el gobierno colombiano reconoció las responsabilidades de la desaparición forzada del soldado Oscar Iván Tabares Toro, sucedida hace 25 años.



Los hechos se remiten al 28 de diciembre de 1997, cuando el soldado Tabares se encontraba acampando con la Compañía Tigre del Batallón de Contraguerrillas No. 20, en el departamento de Meta, cuando la falta de investigación de los hechos y esclarecimiento de las circunstancias dieron lugar a la desaparición en la que presuntamente fue por orden de sus superiores.



Le puede interesar: Necropsia de presunto violador de menor en Transmilenio indica que fue asesinado



“Sí bien algunos soldados refirieron que la víctima habría huido después de lanzar la granada, la Comisión notó que estas versiones resultaban contradictorias con otras y fundamentalmente provenían de militares que habrían estado involucrados en los hechos y que estarían sujetos a una cadena de mando”, señaló la CIDH.



La Corte Internacional también aseguró que “desde el momento de la desaparición del señor Tabares, el Ejército colombiano se ha negado a reconocer su detención y revelar su verdadera suerte y paradero. Se señala que el Ejército Nacional no solo no inició la búsqueda de Oscar Tabares luego de su alegada huida, sino que no alertó a sus familiares de su desaparición ni les prestó ayuda en su búsqueda”.



La representante de Colombia, y Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora Ávila, reconoció que el Estado de Colombia tiene responsabilidad internacional en el hecho ocurrido en el batallón del Ejército ubicado en el municipio de San Juanito, en el departamento del Meta.



Asimismo, reconoció la omisión de las autoridades estatales para investigar con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable lo ocurrido el 28 de diciembre de 1997, identificar a los responsables y dar con el paradero del soldado.



Lea también: "Merecemos una justicia que castigue": ministro Osuna frente a últimos casos de abuso sexual



El Estado reconoció que estos hechos generaron graves afectaciones en la familia del soldado Tabares, debido a la falta de respuesta estatal en la obtención de justicia, al desarraigo y estigmatización que sufrieron con posterioridad a los hechos. Así como exaltó la lucha incesante de la familia del soldado y, en particular, de la señora María Helena Toro, madre de Oscar Iván Tabares, para conocer la verdad sobre lo ocurrido y dar con el paradero de su ser querido.



A raíz de este reconocimiento de responsabilidad internacional, Colombia se comprometió, con todo el rigor que exige el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, a honrar la vida del soldado Oscar Iván Tabares a través de la materialización de cada una de las medidas de reparación solicitadas por la señora María Helena Toro y su familia.



Por último, el Estado de Colombia manifestó la importancia de la firma del Acuerdo de Paz y la creación de las instituciones que permitirán conocer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado. Así como el compromiso del actual gobierno en el respeto por los derechos humanos y la depuración de las altas jerarquías.