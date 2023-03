"Yo miro a los ojos y hablo a la cara": así fue el fuerte cruce de trinos entre Ospina y Diana Rojas

Durante el fin de semana el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, cruzó una serie de trinos con la precandidata a la alcaldía de la ciudad, Diana Carolina Rojas.



“Mientras que la señorita Tun - Tun sigue haciendo política de la manera más ruin y miserable, nosotros cambiamos la sociedad con miles de jóvenes formados en diversas disciplinas. En el futuro nos vemos, usted cosechando likes de robots, nosotros transformado vidas”, escribió Ospina en Twitter el pasado 24 de marzo, en una publicación que iba acompañada de cuatro fotos de jóvenes pertenecientes al programa Todos y Todas a Estudiar, quienes se graduaron.



Lea aquí: ¿Es bueno que haya tantos aspirantes a la Alcaldía de Cali?

Mientras que la señorita Tun - Tun sigue haciendo política de la manera más ruin y miserable , nosotros cambiamos la sociedad con miles de jóvenes formados en diversas disciplinas

En el futuro nos vemos , ud cosechando likes de robots, nosotros transformado vidas pic.twitter.com/ZWpGJ38JOM — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 25, 2023

Posteriormente, Diana Rojas le respondió al Alcalde en la misma red social.



“¿Política ruin? Yo miro a los ojos y hablo a la cara. Ruin es decirle ‘señorita tuntún’ a quien le hace oposición con argumentos. Ruin es deshabilitar las respuestas para esquivar el debate. Bien por los graduandos y que nunca repliquen su violencia de género ni sus chanchullos”, escribió la precandidata el vienes pasadas las 8:00 p.m.

¿Política ruín?

Yo miro a los ojos y hablo a la cara.

Ruín es decirle "señorita tuntún" a quien le hace oposición con argumentos. Ruín es deshabilitar las respuestas para esquivar el debate.

Bien por los graduandos y que nunca repliquen su violencia de género ni sus chanchullos. https://t.co/Jg8PQHTg3B — Diana Carolina Rojas (@DianaRojasCali) March 25, 2023

Ese mismo día, pero luego de las 10:00 p.m. Ospina publicó un twit que dice: “Me encanta que se asuma en su respectiva y verdadera categoría Tun Tun.

Me encanta que se asuma en su respectiva y verdadera categoría Tun Tun — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 25, 2023

Al día siguiente Rojas también le respondió al Alcalde y dijo: “¡Buenos días! Ojalá el guayabo no esté muy fuerte hoy. Invitados desde las 9:30 a.m. al Parque del Ingenio a firmar por Cali ¡para que no nos sigan tuntumbando la ciudad!”. El trino fue a las 7:06 a.m.