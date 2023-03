Cali y el Valle, en alerta por las fuertes lluvias y el aumento de caudal en los ríos

Debido a las intensas lluvias registradas durante los días recientes, la Alcaldía de Cali decretó alerta naranja por posible desbordamiento del Río Cauca, además, los deslizamientos de tierras que se han presentado en el Valle del Cauca tienen a doce municipios con sus vías rurales bloqueadas.



Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de la ciudad, explicó que con base a los monitoreos que se tiene con la CVC, el Ideam y Emcali, el Río Cauca alcanzó ayer un aumento en su caudal de hasta 9.6 metros de profundidad a su paso por el sector de Navarro .



“Hay una creciente considerable de agua que está entrando por los afluentes de El Palo y el Río Jamundí (tributarios del Cauca) de manera que si sigue lloviendo, el Cauca puede subir hasta los 10 metros”, explicó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo Cali.



El funcionario agregó que con el aumento del afluente, las viviendas que se encuentran cerca al Río Cauca, a su paso por Cali, están en riesgo de inundación, sobre todo las que están ubicadas en los sectores de La Playita, Puerto Nuevo y Navarro.



“Ya se les informó a las comunidades que el río va a seguir creciendo. Estas familias están en proceso de ser reasentadas, pues para evitar algún tipo de emergencia deben evacuar la zona”, complementó.



Asimismo, Rocío Díaz Sánchez, subsecretaria para el manejo de Desastres, indicó que desde el inicio de este mes se han registrado precipitaciones en su gran mayoría al sur de la ciudad, lo que ha desencadenado deslizamiento de tierra en algunas zonas de ladera. Al igual que aumento de agua en los canales de aguas lluvias y la caída de árboles.



“En el corregimiento de Pance y Los Andes se produjo un movimiento en masa que obstaculizó la vía, sin embargo, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo le estamos dando manejo a este tipo de situaciones para dar solución a las afectaciones” expresó la funcionaria.



El Cuerpo de Bomberos de la ciudad anunció que ante las posibles emergencias que se puedan presentar la entidad “ha activado las alarmas tempranas” para alertar a la comunidad y acudir a ella en el momento que lo requieran ”, comentó el cabo Marco Gómez de Bomberos.

¿Hasta cuándo irá la temporada de lluvias?



Las lluvias continuarán hasta abril, mientras que en la segunda mitad del año vendrán temporadas de intenso calor y sequía, por la llegada del ‘Fenómeno del Niño’, así lo informó Oscar Ramírez Benjumea, especialista en gestión técnica y ambiental de la CVC.



“Hay una probabilidad del 60% de que tengamos el fenómeno contrario al de ‘La Niña’, que es ‘El Niño’, o sea, sequía, aunque es un poco prematuro hablar de eso la ciencia está apuntando a que tendremos este fenómeno durante la segunda mitad del año y muy probablemente será con mucho calor y con las consecuencias asociadas a la falta de agua”, explicó.



El funcionario agregó que el aceleramiento del calentamiento global está generando toda esta disonancia en el clima y en los últimos años ha venido aumentando.



“El planeta se está calentando. Como el calor es la fuente de todo de ahí derivan todos los desbalances y ahí comienza esto que conocemos como cambio climático y debemos adaptarnos porque lo que viene de ahora en adelante no lo podemos cambiar”, agregó.



Ante la emergencia por el riesgo de desbordamiento de los ríos las autoridades recomiendan evitar actividades recreativas en estos sitios o cerca de ellos.

35 municipios afectados

Las fuertes lluvias también han afectado considerablemente a más de la mitad de los municipios del Valle del Cauca.



De acuerdo con Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, los más recientes reportes evidencian que alrededor de 35 municipios han presentado estragos como deslizamiento de tierra y avenidas torrenciales.



Municipios como Sevilla y Bolívar reportan varios fenómenos de remoción en masa. Asimismo, Florida, Riofrío, El Cerrito y Guacarí se suman a la lista de los sectores con emergencias en las zonas rurales, en su mayoría por derrumbes y pérdida de bancas en vías.



De igual forma, una de las situaciones que prendió las alarmas en el Valle, en los últimos días, ha sido la creciente del río Tuluá debido a la gran cantidad de precipitaciones en la parte montañosa de este municipio.



Aunque no hay desbordamiento del río Tuluá, los organismos de socorro ya están alertas ante cualquier emergencia que se pueda presentar en esta zona o en otros sectores del Valle del Cauca.



Según Tenorio, la Secretaría de Gestión del Riesgo se encuentra apoyando y atendiendo las emergencias que se han presentado en el departamento.



Además, junto con algunos organismos de socorro como la Defensa Civil, los Bomberos y hasta la Cruz Roja se ha hecho presencia en los territorios para brindar el apoyo necesario a las personas damnificadas.



“Hemos dispuesto para atender estas emergencias producto de la fuerte ola invernal, el apoyo de maquinaria amarilla en los municipios más afectados y el envío de ayudas humanitarias a las comunidades afectadas”, puntualizó Francisco Tenorio.



De igual manera, tras el fallecimiento de un menor de 16 años en Sevilla, arrastrado por una avenida torrencial del río San Marcos, el funcionario hizo un llamado a la comunidad para que tomen medidas preventivas ante las lluvias, especialmente en los ríos,.

Resto del país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que durante las próximas tres semanas el Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, entre otras zonas del país experimentarán el fenómeno invernal.



Esto, debido a que la mayor parte de Colombia está en la transición hacía la primera temporada de lluvias, la cual según los pronósticos, se extienda hasta el mes de junio.



El Ideam recomienda que se mantengan todas las medidas preventivas por los posibles eventos extremos que se pueden presentar en todo el territorio. Como posibles derrumbes, deslizamientos o inundaciones.