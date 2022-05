"Voy a seguir haciendo control político": Diana Rojas habla tras su renuncia al Concejo de Cali

Diana Carolina Rojas, quien obtuvo la mayor votación del Partido Liberal en las elecciones al Concejo de Cali en el 2019 y es la mayor opositora del alcalde Jorge Iván Ospina, habló con El País tras anunciar que esta semana dejará su curul en el Cabildo para crear un movimiento político ciudadano.



¿Su renuncia se debe a que está cansada de dar la pelea sola en el Concejo?



No, yo me siento cómoda en un espacio como el Concejo. Me toca irme porque es un tema de ley, que dice que toca renunciar un año antes de cuando arrancan las inscripciones a cargos de elección popular.



Me toca irme para poder estar libre y seguir mi camino político, porque además me voy de un partido (Liberal) que aquí en Cali decidió ser un comité de aplausos arrodillado a Jorge Iván Ospina, y sé que en ese camino no voy a poder continuar en mi vida política. No me voy porque me haya cansado, estoy feliz de ser concejal. Me toca irme para poder seguir participando en lo público desde otros escenarios.

“Yo veo una ciudad que está fragmentada, en la que hoy desconfiamos los unos y los otros, y creo que no nos podemos acostumbrar a eso”

Diana Carolina Rojas concejala saliente de Cali

¿Se irá a otro partido o cómo planea continuar con su carrera política?



Estoy convencida de que tenemos que hacer mucho más los ciudadanos que participemos en lo público, en la política. Vamos a liderar la construcción de un movimiento ciudadano, un movimiento cívico, que seamos capaces de llegar al Concejo y también de llegar a la Alcaldía. Yo creo que aquí tenemos un reto gigante y es poder creer en esta ciudad.



Nos hace mucho daño sentir que no hay que confiar en los políticos caleños, que todos son malos, bandidos, corruptos. No, hay gente muy buena aquí en Cali y yo creo que tenemos la responsabilidad de participar mucho más en lo público, de llegar a estos espacios de poder para tomar las decisiones. Me voy para poder tener la libertad de seguir participando en las próximas elecciones.

¿Quiénes harán parte de ese nuevo movimiento político?



Más que nombres, hoy lo importante es que pueda reflejar toda esa esperanza que tenemos en la ciudad. Ese movimiento ciudadano lo vamos a empezar a organizar.



La base sería que todo el mundo fuera transparente y honesto, ese es el deber ser de quien decide participar en lo público. Queremos un movimiento que tenga claridad sobre qué esfuerzos hay que hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que los compromisos de ciudad sean más fuertes que los egos políticos. Eso hay que hacerlo y no podemos dejar de luchar.



Hay quienes me dicen: ‘Pero es que aquí los caleños no votan y no es importante que salgamos a hacer un movimiento ciudadano’. Yo creo que sí. Estando aquí, en el Concejo, por el contrario, me di cuenta de que es un espacio supremamente importante.

¿Tiene la intención de lanzarse a la Alcaldía para el siguiente periodo?



Lo decidiremos más adelante. Yo creo que vamos paso a paso. Hoy tengo que renunciar porque, si no lo hago, los tiempos de ley dicen que me quedo amarrada al Partido Liberal. Y no solamente al partido, sino a quienes toman la decisión en él, aquí en Cali.

¿El alcalde Ospina no sale ganando con la renuncia de su mayor opositora?



No, no gana con mi renuncia, porque voy a seguir haciendo el debate de control político y el control ciudadano. Yo siento que en los debates que hemos hecho no hemos frenado ninguna votación a las propuestas de la Alcaldía, pero lo que sí hemos hecho es denunciar y no vamos a parar de denunciar porque esto no es sobre ser oposición por ser oposición.



Aquí hemos votado muchas cosas positivas para la ciudad, pero no puede ser posible que se sigan entregando los contratos a dedo, que a la Administración le parezca normal que tiene que cambiar el objeto social de las empresas para poder contratar directamente. No puede ser posible también, por ejemplo, que les parezca normal que no exista claridad sobre qué va a pasar con el operador del Programa de Alimentación Escolar para todos los niños.



Entonces, no vamos a seguir dando el debate aquí. Me toca irme de este espacio, pero no significa que vaya a dejar de dar el debate y de seguir, como ciudadana, contando qué es lo que está pasando.

¿Cuál es la percepción que usted tiene de la ciudad actualmente?



Veo que está fragmentada. Más allá de todos los problemas que tenemos: el sistema de transporte masivo, las Empresas Municipales, las problemáticas en temas de educación, del Programa de Alimentación Escolar, etcétera, hay muchos temas por mejorar. Pero creo que tenemos que ser capaces de salir adelante y creer en nosotros mismos como caleños, tenemos la responsabilidad de que no nos vuelvan a ver y que nosotros nos volvamos a ver con esa esperanza. Lo que hoy han hecho es que perdamos justamente la esperanza por nuestra ciudad y eso no nos puede pasar.

Sus compañeros del Partido Liberal en el Concejo no apoyaron su decisión. ¿Qué opina al respecto?

​

El Partido Liberal tomó su decisión desde el primer momento en que apoyó al alcalde Jorge Iván Ospina. Nosotros en su momento dijimos que no acompañábamos. Creo que más allá de que me hubieran apoyado a mí o no, el debate no es ese, es sobre el compromiso cuando uno llega aquí.



No puede ser posible que la semana pasada, el presidente del Concejo, Fabio Arroyave, lo que haga es decirle prácticamente a todos los concejales que no voten por una propuesta mía para que la Contraloría Nacional venga a poner sus ojos en Cali. Eso no puede pasar, o sea, no puede ser posible que hoy estemos negándole a la ciudad la transparencia y el control de los entes nacionales. Nosotros somos los representantes de todos los ciudadanos y eso es lo que no se nos puede olvidar.

¿Por qué su anuncio de renunciar termina en una discusión con el presidente del Concejo, Fabio Arroyave?



Yo le dije al presidente del Concejo, que además hace parte de la representación liberal aquí en Cali, que me voy de un partido que decide estar arrodillado a Jorge Iván Ospina. Esa es una verdad que no le gustó y salió en defensa de la Administración, pero uno no puede defender a una Alcaldía que decide pasar proyectos de acuerdo sin decir en qué se va a gastar el crédito y una infinidad de temas.



Sin duda eso le molestó, pero hoy, con todo lo que dijo al presentar mi renuncia, no me queda duda de que tomé la mejor decisión para estar en libertad. Me voy con la independencia de poder decir que quiero seguir estando en política.