¿Volverán los 'agüelulos'? Esto dicen los empresarios de la noche en Cali

Alejandro Cabra Hernandez

Los empresarios de los establecimientos nocturnos que participaron en los ‘agüelulos’ del Parque Alameda y el Bulevar del Río, indicaron que no volverán a realizar este tipo de eventos en Cali hasta que el Gobierno autorice la venta de licor en estos pilotos, que tienen como propósito reactivar la rumba en la ciudad.



Así lo aseguró Manuel Pineda, presidente de Asobares capítulo Valle, que señaló que se está a la espera de que el Ministerio de Salud apruebe los protocolos de bioseguridad con los que se podrá vender licor en bares, gastrobares y restaurantes del país, así como en el espacio público. Una vez se expida este protocolo, el Ministerio del Interior le deberá autorizar a la Alcaldía de Cali, a través de una carta, la venta de alcohol en estos lugares.



“Si tenemos esa carta de aquí al jueves, este fin de semana arrancaríamos con la segunda fase de los ‘agüelulos’ con venta de licor, pero si no alcanza a llegar, los haríamos dentro de 15 días o cuando nos llegue la autorización”, manifestó Pineda.



El presidente de Asobares capítulo Valle agregó que, en una tercera fase, se espera que el Gobierno autorice la venta de licor al interior de las discotecas del país, con el fin de que estos establecimientos ya no tengan la necesidad de abrir sus puertas solamente en el espacio público.



Caber recordar que el viceministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró este sábado a través de su cuenta de Twitter que esta semana se tendrá listo el protocolo para reglamentar la venta de alcohol en los bares y restaurantes del país.



“En todo el territorio nacional está prohibido el consumo de licor en establecimientos comerciales y espacio público. Esta semana se expedirá el protocolo de bioseguridad del Ministerio de Salud para así poder dar inicio a pilotos de consumo de licor en bares y restaurantes”, indicó el funcionario.

“’Agüelulos’ sin licor no son rentables”

Leobardo Amú, socio de la discoteca Siboney, uno de los trece establecimientos que participó en el piloto del ‘agüelulo’ que se realizó los días jueves, viernes y sábado en el Parque Alameda, indicó que “este tipo de eventos no son sostenibles en el tiempo si en ellos no se permite la venta de licor”.



“Cada establecimiento tenía ocho mesas disponibles en la calle, en las cuales solo se podían sentar seis personas como máximo. Entonces realmente ocho mesitas consumiendo bebidas no alcohólicas, no dan para cubrir los gastos operativos de un evento de este tipo”, subrayó Amú.



Entre tanto Carlos Ospina, propietario de La Topa Tolondra, una de las ocho discotecas que participó en el ‘agüelulo’ del Bulevar del Río, manifestó que si bien “este evento fue un éxito” porque se pudo demostrar que las rumbas sanas son posibles y que la gente no necesita embriagarse para disfrutar, “por medio de ventas de ‘agüelulos’ y empanadas es muy difícil asumir todos los gastos que conlleva abrir este tipo de establecimientos en la calle”.



“La mayoría de los establecimientos tuvimos pérdidas. Realmente los ‘agüelulos’ los hicimos más por responsabilidad y para enviarle un mensaje al Gobierno de que la rumba es posible guardando los protocolos de bioseguridad”, expresó Ospina.



Cabe resaltar que los ‘agüelulos’ que estaban programados para realizarse este domingo en el Parque Alameda y el Bulevar del Río no se llevaron a cabo.



“Desde el punto de vista social los ‘agüelulos’ que se hicieron los días jueves, viernes y sábado salieron muy bien, pero reconocemos que el hecho de que en estos eventos no se pueda vender alcohol, es un tema que va en contra vía de la situación económica de los establecimientos nocturnos. Ojalá esta semana nos puedan dar el aval para poder vender licor en el espacio público”, aseveró Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico de Cali.