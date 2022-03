Cali volverá a ser epicentro de la moda: los detalles del nuevo evento de la ciudad

La capital del Valle volverá a ser epicentro de la moda nacional y proyectará el talento de sus creadores y marcas, a través de Cali Distrito Moda, que se realizará del 30 de junio al 2 de julio, y que busca contribuir a la reactivación económica y potencializar el sector textil y de la confección.



Durante tres días se reunirán diseñadores, marcas vallecaucanas, invitados y expositores locales, nacionales e internacionales. Además, habrá alfombra roja, zonas de experiencia, stands de exhibición y ventas, fiestas temáticas y ‘pop up stores’. Todo con el apoyo de la Gobernación del Valle, Cotelco, la Secretaría de Cultura de Cali y Pacific Centro Comercial.



“Después de un poco más de cuatro años de Cali no tener una plataforma importante de moda nace Cali Distrito Moda, para visibilizar diseñadores nacionales e internacionales, así como creadores locales, emergentes y nuevos, que quieren lucir sus colecciones y mostrar su talento. Nace por la necesidad de contar con un evento, al estilo de los más grandes del mundo, que promueva el talento de la región, que tenga presencia de invitados nacionales e internacionales, que promueva las agencias de modelos, que actualmente hacen parte de las grandes semanas de la moda de París y Nueva York, y a los diseñadores de moda y las marcas que crecen con pasos de gigante”, explica Guío Domínguez, creador y principal impulsor del evento.



La campaña publicitaria de la primera edición de Cali Distrito Moda se realizó bajo un concepto retro futurista, para cuya sesión fotográfica fueron invitados los diseñadores vallecaucanos Dolce Amore by Tatiana Obando, Juan Enríquez y la modelo cartagenera Julieth Dussán, junto a otros cuatro modelos de la agencia NV Modelos. La dirección general estuvo a cargo de Guio Di Colombia y la dirección de arte de Yeison Giraldo. Las fotos fueron tomadas por el reconocido fotógrafo Anfassa, quien estuvo acompañado por la estilista Paola Cortés y el productor Nicolás Cardona.

El propósito de Cali Distrito Moda es destacar a los diseñadores de la región consolidados y en especial a los nuevos talentos, entre ellos Nicol Caviedes, ganadora del reality Aguja de Oro, Dolce Amore by Tatiana Obando y Juan Enríquez.

“En este evento se va a promover la tecnología, la belleza y la moda en un solo escenario. Será un ‘fashion week’ al estilo de los más grandes del mundo. Las marcas y diseñadores durante un mes exhibirán y venderán sus productos, con el propósito de reactivar el sector hotelero, los centros comerciales y la gastronomía de nuestra ciudad, y todo lo que implica esa reactivación económica”, le adelantó a El País el diseñador vallecaucano Guio Domínguez.



Menciona además que la tecnología va a cobrar relevancia en esta feria de moda, con todas las innovaciones actuales que van desde los teléfonos celulares, hasta el vestuario como tal, que se realiza ahora con telas inteligentes y nanotecnología. Cali es también clúster de belleza y salud, por lo cual se tuvo en cuenta un tema muy importante, el de la cirugía plástica, los centros de estética y de odontología, reconocidos a nivel mundial por su calidad y su prestigio.



El gran atractivo para propios y turistas serán los tres días de grandes pasarelas en las que diseñadores nacionales, internacionales y locales presentarán sus colecciones, a través de una programación en la cual siempre habrá un diseñador caleño y vallecaucano, respetando la esencia del evento, que es promover lo propio.



Para Domínguez, gestor de esta nueva feria de moda, “Cali es un distrito en Colombia y el mundo, y como tal tenemos que comportarnos. Este es un evento de ciudad y de región, por eso queremos invitar a que Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Cali, Cotelco, los centros comerciales, los hoteles y la industria del sector textil y de la confección, a que se unan para vivir esta gran fiesta que vuelve a Cali como una gran oportunidad de negocios, de mover las cajas registradoras y volver a vivir lo que eran esos grandes eventos de moda en este distrito cosmopolita, que ingresa de nuevo al ranking de las grandes ligas de la moda, con esta nueva plataforma”.



Precisamente, Claudia Bibiana Posada, gestora social del Valle del Cauca, es una de las líderes que apoya esta iniciativa, como una manera de contribuir a la reactivación económica y cultural del departamento.

Los diseñadores vallecaucanos son los más contentos con este nuevo espacio para los creadores, ese es el caso de Juan Enríquez: “Cali es una de las ciudades que más crea moda y desde hace muchísimo tiempo no tenía una plataforma que diera a conocer todo lo que surge en torno a esta industria. También es muy interesante que se una a otro componente como el de la tecnología, para un mejor aprovechamiento de esta en el sector. Venimos de una pandemia que afectó mucho al sector, por lo que esta feria contribuye a la reactivación económica e impulsa a nuevos creadores y diseñadores consolidados”. Él está creando una colección andrógina, urbana, multifuncional, con mezcla de texturas y contenido industrial, inspirada en el uso de la tecnología.

Lanzamiento a medios

Hoy a las 6:00 p.m., en la plazoleta central de Pacific Centro Comercial, la Cámara de la Moda Vallecaucana, entidad organizadora de Cali Distrito Moda, invita a medios de comunicación, periodistas, influenciadores y lideres de opinión a la socialización de este evento que busca reactivar a la capital del Valle como epicentro de dicho sector de la economía y la cultura, con un ingrediente actual, como es la tecnología. Para una mayor información sobre este evento, es necesario comunicarse con la Cámara de la Moda Vallecaucana, al teléfono 8964451 y a los celulares 3004865828 y 3185805988.