Viruela del Mono: ya hay 20 casos confirmados en el Valle

Las cifras de contagio de viruela del mono en el Valle del Cauca continúan creciendo en las recientes semanas.



De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud, INS, en la región hay 20 personas contagiadas, de las cuales 16 están en Cali.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, informó que 12 de los casos confirmados de este virus en la ciudad corresponde a personas que adquirieron la infección por medio de relaciones sexuales.



“La mayoría de los contagios son de sexo masculino menores de 50 años, queremos enviar un mensaje claro, sobre todo orientado a la población joven de ser muy responsables de elegir los compañeros sexuales”, dijo la funcionaria.



Aseguró que el riesgo de contagio en la ciudad es cada vez mayor, porque el virus ya está circulando en el entorno. “Es importante resaltar que la diseminación de la enfermedad tiene que ver con que el virus ya está circulando en nuestra comunidad. No necesariamente tenemos que viajar, importarlo desde el exterior o tener contacto físico con extranjeros para contraerlo”.



Las autoridades en salud de la región temen que los casos seguirán en aumento, aunque aclaran que este es un virus que se transmite de forma más lenta que el Covid-19.



Recientemente, Colombia reportó 289 casos nuevos de viruela del mono, de los cuales un 57% son de fuente desconocida.



Pero en total ya se cuentan 582 contagios de esta enfermedad en el país y se han descartado 381 pruebas.



“La dinámica es de una epidemia concentrada principalmente en hombres, no quiere decir que las mujeres no puedan enfermarse, por eso es clave la identificación de los casos y la colaboración de estos para identificar las cadenas completas y hacer seguimiento 21 días”, dijo Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud.



Según esta entidad, en total 33 laboratorios ya están entrenados para hacer el diagnóstico por PCR de la viruela, de los cuáles 9 laboratorios hacen parte de la primera fase de la respuesta.



El diagnóstico de la viruela se hace mediante pruebas PCR, no se realiza con pruebas rápidas. La razón es que este método diagnóstico permite hacer seguimiento a la ruta genómica del virus, como el poder percibir cambios o variaciones importantes en sus linajes.



La directora del INS explicó que dado el volumen de pruebas diagnósticas demandadas, en este momento, la respuesta la están dando los laboratorios departamentales de salud pública, algunos laboratorios colaboradores y el INS.



“En la medida que esa demanda crezca o sea mayor, entrarán los demás laboratorios, en una segunda fase, que serían las universidades y otros colaboradores. En una tercera línea de respuesta, apoyarían los laboratorios comerciales”, dijo Ospina.



Aún no hay disponibilidad de vacunas contra la viruela del mono en Cali ni en Colombia. Sin embargo, el Gobierno Nacional anunció que llegarían al país unas 5000 dosis, que corresponden a un pedido de la Organización Panamericana de Salud para distribuir en los países de Latinoamérica.