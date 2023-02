En la mañana de este martes, 28 de febrero, el sindicato de trabajadores de Emcali, Sintraemcali, protestó nuevamente frente al CAM, en contra de la transferencia de recursos de las Empresas Municipales de Cali al Distrito.



Sintraemcali asegura que el alcalde Jorge Iván Ospina busca debilitar la empresa de servicios públicos, desfinanciando la compañía con el traslado de utilidades al Distrito de Cali.



"Directivos de @EMCALIoficial por ordenes de @JorgeIvanOspina, se confabulan para poner en riesgo la empresa. Hay quienes quieren destruir la empresa desde afuera, pero también desde adentro se actúa contra el patrimonio público. ¡Que respondan los elegidos a dedo por el alcalde!", manifestaron en sus redes sociales.



El gerente de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, desmintió estas acusaciones y, por su lado, culpó al sindicato del deterioro de las plantas y vehículos, algo que, dice el funcionario, le ha costado a la empresa $20.000 millones al año.



Sintraemcali protesta nuevamente frente a la Alcaldía de Cali asegurando que el alcalde Jorge Iván Ospina busca debilitar la empresa de servicios públicos.



"La situación de obsolescencia del parque automotor no es de hace cinco meses, es de hace más de 20 años. En igual situación se encuentra la infraestructura de las plantas, estaciones y subestaciones de las unidades estratégicas de negocios, así como las oficinas del corporativo.

La pregunta correcta es ¿cómo este grupo sindical dejó que esta situación se consolidara en el tiempo y solo ahora viene a demandar que se hagan estas inversiones?", dijo el gerente en un comunicado.



De igual forma, el funcionario aclaró que fue la misma Administración la que se "dio a la tarea" de recuperar los excedentes financieros, para lograr la orientación de los mismos a recuperar el parque automotor, la infraestructura y los equipos.



"La suma que se busca invertir es de no menos $178 mil millones, de estos $100 mil millones corresponden a excedentes de propiedad del Distrito que autorizó capitalizar (invertir en la propia compañía), más $78 mil millones que son el 20% del valor total de excedentes para esos mismos fines", añadió.



Además, dijo que el sindicato estaba "desinformando", pues según él, los trabajadores de Emcali desconocen que "esta situación es por su misma

irresponsabilidad, al no actuar desde hace 25 años y dejar que el parque automotor y la infraestructura llegara a este estado tan lamentable".