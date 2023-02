"Excedentes de Emcali son propiedad del Municipio": Alcaldía responde a sindicato

“Los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales no societarias (como Emcali) son propiedad del Municipio y otra parte se reinvierte en ella. Aquí no se está robando las empresas Municipales”, así lo informó María del Pilar Cano, alcaldesa(e) de Cali.



Según la funcionaria estos recursos se podrán invertir en los programas y planes del Plan de Desarrollo del Municipio de Cali.



“La norma establece que por los menos un 20 % se reinvierta en la misma empresa y eso es lo que estamos haciendo. Así que aquí no se puede hablar que no estamos cumpliendo normas o que se está saqueando una empresa. Emcali es del Distrito de Cali y sus excedentes tienen que entrar al Municipio para las obras que se demandan”, manifestó.



El anuncio se da luego de que algunos sectores laborales y sindicales de la empresa advirtieron sobre la necesidad de que dichos excedentes se reinviertan en la empresa para garantizar la calidad de los servicios que ofrecen a los caleños.



Cano Sterling agregó que ya se adelantaron los Confis ( Consejo Superior de Política Fiscal) para que este presupuesto ingrese al Municipio.



“Sino se trasladan esos recursos incumpliríamos con lo que se establece en el estatuto de presupuesto”, dijo.



Por su parte Carlos Holmedo Arias, gerente (e) de Emcali, manifestó que los excedentes fueron definidos entre las vigencias del 2013 al 2018 y el año 2021. “Porque los excedente del 2019 y 2020 ya habían sido definidos la Junta Directiva de Emcali”.



Añadió que las utilidades son de$197.000 millones de los cuales $100.000 millones serán de disponibilidad de Emcali para invertir en la actualización del parque automotor, modernización de la infraestructura, entre otros.

Este lunes funcionarios de Sintraemcali protestan a las afueras del CAM oponiéndose a la entrega de recursos por parte de Emcali al Municipio.



🎥 Aymer Álvarez/ El País pic.twitter.com/uOsBewqunv — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 27, 2023