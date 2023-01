Video: ¡Qué imprudencia! Jóvenes viajan 'colgados' del MÍO para evadir el pasaje

En video quedó registrada la imprudencia de siete jóvenes que se ‘colgaron’ de un bus del transporte masivo MÍO, en Cali. Las peligrosas maniobras de estas personas para evadir el pasaje han generado indignación a la ciudadanía.



Las imágenes muestran a una mujer que se sube al techo del vehículo que cubría la ruta T57A. Aunque el bus está en movimiento, la persona se pone de pie y empieza a bailar de manera burlesca.

👉 A través de redes sociales se ha vuelto viral un vídeo en el que se registró a 7 jóvenes colgados de un bus del MÍO, en Cali. Al parecer, según los ciudadanos, estos lo hicieron para evadir el pasaje, lo cual ha generado indignación.



🎥Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/tyYuinysP9 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 13, 2023



Mientras tanto, seis personas más viajan colgadas de la parte trasera del bus. Afortunadamente, las acciones imprudentes cometidas por estos ciudadanos no terminaron en tragedia, pues un movimiento brusco del bus pudo causar un accidente.



Lea además: Los cuatro oferentes que están en carrera para quedarse con el PAE en Cali



En redes sociales se presume que los jóvenes arriesgan así su vida para no pagar el pasaje del MÍO. Algunos ciudadanos mostraron su preocupación y solicitaron a las autoridades de Cali más estrategias de prevención y control para evitar este tipo de situaciones.



“Esto es paisaje diario en los buses” y “en Cali no hay gobierno, ni ley ni autoridad”, son algunos de los comentarios de los internautas sobre este tipo de acciones.



Frente a esto, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, propuso que estas personas no paguen pasaje si necesitan el servicio.



“Si es que requieren viajar que lo hagan al interior del vehículo y que viajen gratis si es que necesitan, pero tenemos que pensar en algo más propositivo y recuperar la cultura ciudadana”, expresó el funcionario.