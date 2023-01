Video: motoladrones en 'manada' trataron de robar a pareja en automóvil en Cali

Hay indignación en Cali por el intento de atraco de un grupo de ‘motoladrones’ en una calle del barrio El Sena, en el nororiente de la ciudad. El caso se presentó a las 11:26 p.m. del pasado viernes 20 de enero.



Una cámara de seguridad captó el momento en el que ocho delincuentes, en seis motocicletas, acecharon a una pareja que se encontraba al interior de un automóvil.



En el clip se observa que el conductor enciende las luces del vehículo y cuando trata de arrancar, el grupo delincuentes rodean el carro.



#Atención | En video quedó registrado el momento en el que una banda de ocho delincuentes, en seis motocicletas, intentó atracar a una pareja que se encontraba dentro de un vehículo en el barrio El Sena, norte de Cali. Los hombres intentaron romper el vidrio, pero no lo lograron. pic.twitter.com/veQtElwbeD — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 23, 2023



A pesar de la presencia de los hombres amados, los ciudadanos no abrieron las puertas del vehículo. Aunque los delincuentes trataron de romper las ventanas a patadas y hasta con el cacha de un arma, no lo lograron.



Finalmente, la alarma del vehículo se encendió por los golpes y los sujetos tuvieron que escapar. De acuerdo con la Policía Metropolitana, contactaron a la mujer que se movilizaba en el automóvil, pero ella expresó que no interpondrá ninguna denuncia porque no hubo robo.