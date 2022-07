Video: motociclista realizó acrobacias en carril exclusivo del MÍO desafiando a la Policía

En un video quedó grabado el momento exacto en el que un motociclista desafió a la Policía, realizando acrobacias mientras transitaba por el carril exclusivo del MÍO.



El hecho ocurrido en el centro de la capital vallecaucana, ha generado el repudio de los habitantes, quienes se preguntan dónde queda el respeto y la cultura hacia las autoridades.



Lea además: Se agota el tiempo para presentar propuesta de Cali Distrito ante el Concejo, ¿por qué no ha llegado?



En el video se observa cómo el sujeto comete la infracción sin importarle que a sus espaldas transite una patrulla de la Policía. Además, es de anotar que este no es el único motociclista que se ve en el video transitando por el carril exclusivo del MÍO; una situación que se ha vuelto recurrente en Cali.



Por su parte, las autoridades rechazaron el acto del motociclista e informaron que todavía no ha sido identificado.



Le puede interesar: Basuras, indigencia y drogas, la desalentadora realidad de los parques en Cali



"Rechazamos rotundamente estas actuaciones, reiteramos que es un carril exclusivo para que circulen los vehículos del sistema masivo de Cali, adicionalmente esto genera una sanción, porque está realizando maniobras peligrosas y además está hablando por un celular", aseveró el subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo.



A través de redes sociales, se ha vuelto viral el momento en que un motociclista desafió a la policía haciendo piruetas por el carril exclusivo para el MIO en el centro de Cali. Hasta ahora no se ha identificado al conductor.



📹Tomado de redes sociales pic.twitter.com/i8XIyZwBIj — El País Cali 📰 (@elpaiscali) July 22, 2022