Video: ladrón robó celular a mujer en Cali en cuestión de segundos

En la mañana de este miércoles 1 de marzo una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que una mujer es abordada por un hombre en motocicleta, quien con una velocidad sorprendente y ante a los ojos impavidos de su víctima, la despojó de su celular mientras esperaba a que le abrieran la puerta del local donde trabaja.







¡Increíble la velocidad de este robo! Una mujer fue víctima de un robo en Cali. Los hechos ocurrieron en el barrio San Vicente, norte de Cali cuando la mujer esperaba que abrieran su lugar de trabajo. Vea el hecho aquí.



🎥 Tomado de redes sociales pic.twitter.com/r5RyTeoQ1C — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 1, 2023

Hay preocupación entre la ciudadanía por el aumento de la inseguridad en Cali. Solo entre el 1 de enero y el 24 de febrero pasado se registraron 3.396 denuncias por hurto a personas en la capital del Valle, así lo demuestran cifras del Observatorio de Seguridad de la ciudad.



Aunque el informe revela que las denuncias por robo de celulares bajaron un 6% las cifras siguen siendo escándalosas: 1680 celulares robados en lo que va del año, 100 menos que en 2022.



Para contrarestar la ola de inseguridad la Policía de Cali diseñó el llamado 'Plan Burbujas Seguras', que consiste en priorizar las zonas más azotadas por la delincuencia. En línea con la operación, las autoridades dieron prioridad a los sectores de Torre de Cali, San Antonio, La Merced, Santa Rosa, Ciudad Córdoba, la Nueva Floresta, San Pedro, Centenario, Valle del Lili, San Fernando Nuevo y Viejo y Calipso, que ahora son custodiados por 80 agentes policías con 20 motocicletas disponibles, además de vehículos.



La comuna 19 ha sido una de las más afectadas por los atracos. Solo en 2022 se denunciaron 4.078 atracos en esta zona de la ciudad, casi 1000 más que en 2021. Este sector lo componen los barrios de El Refugio, El Lido, Nueva Tequendama, Miraflores, San Fernando viejo y nuevo, así como Santa Isabel, Tejáres, Cambulo, entre otros.



La mayor parte de los hurtos se registran en horas de la mañana, en especial entre las 9:00 a. m y el medio día. Los delincuentes aprovechan que la mayoría de personas salen de sus casas al trabajo y por lo general priorizan zonas aledañas a las estaciones del MÍO.



En 2022 el delito de hurto a personas aumentó en un 25% frente al 2021 con 23.662 denuncias, según el Observatorio de Seguridad de Cali. Las denuncias por robo de celulares son las más comunes, el año pasado se presentaron 14.912 reportes mientras que este 2023 ha tenido un aumento del 27%.



Aunque el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, ha manifestado su disposición en buscar medidas urgentes ante el grave problema de inseguridad que azota a la ciudad, a la fecha la ciudadanía continua inconforme, pues los casos siguen en aumento.



Según Juan Miguel Gómez, Magíster en Defensa y Seguridad Nacional, este año las autoridades se han concentrado en reducir las cifras de homicidios, dejando de lado temas como el hurto o la intolerancia.



“Las autoridades locales han centrado sus acciones, planes y programas en materia de seguridad en la reducción de los homicidios, descuidando la lucha contra otros delitos de alto impacto tales como el hurto a personas y a celulares, los cuales son los que generan una mayor percepción de inseguridad ciudadana”, señaló.



Para Alberto Galeano, expero en seguridad, un punto clave para enfrentar esta ola de inseguridad está en el tratamiento que la rama judicial le da a los delincuentes.



“Uno de los retos más complicados está en la percepción del tratamiento que la Rama Judicial hace frente al hurto, ya que esta lo cataloga como un delito de baja complejidad y los actores, que muchas veces son capturados en flagrancia, terminan con detención extramural o en libertad. Esto nos pone en una situación muy compleja de resolver”, aseguró.



Los caleños esperan acciones concretas por parte de las autoridades. La inconformidad entre los ciudadanos es evidente y refleja impotencia ante la falta de garantias para caminar libremente por las calles de Cali. Para muchos es triste no poder disfrutar con tranquilidad de sectores de la capital de Valle como San Antonio o el Bulevar del Río o salir de la casa con miedo ante el temor de ser víctimas de un atraco.