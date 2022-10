Video: Estudiantes de dos colegios de Cali protagonizaron escandalosa riña

Adolescentes de colegios de Cali protagonizaron una nueva riña en el oriente de la ciudad. A través de redes sociales se conoció el video de una pelea en la que, al parecer, se enfrentaron alumnas de la Normal Superior y el Colegio Liceo Marisol.



De acuerdo con versiones preliminares, las estudiantes se citaron afuera del Liceo Marisol y sostuvieron una fuerte pelea. En lo que va del año se han reportado varios incidentes de este tipo dentro de planteles educativos y en zonas aledañas a estos.



Las imágenes muestran a dos jóvenes con diferentes uniformes agredirse fuertemente en una cancha, mientras otros compañeros observan, gritan e incluso las incitan a continuar la pelea.

➡️Peleas entre estudiantes en Cali. Alumnas del Colegio Normal Superior se estarían citando a las afueras de la institución para protagonizar riñas, otro hecho se presentó en el oriente de la ciudad con estudiantes del Colegio Liceo Marisol. pic.twitter.com/0QjJpJBzad — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 5, 2022



En el clip se ve que una de las adolescentes tira a la otra al piso y le da varios golpes en el rostro. Según se conoció, ante la indiferencia de los demás estudiantes, fueron algunos adultos quienes detuvieron la pelea.



"Quiero censurar los actos de estudiantes que afuera de instituciones educativas como la Normal y algunos colegios privados del oriente generan riñas", dijo el secretario de Educación, José Darwin Lenis, sobre esta nueva pelea.



Además, invitó a los padres de familia a estar atentos frente a este tipo de conflictos en los que podrían involucrarse los jóvenes. Cabe recordar que la Secretaría de Educación activó una ruta de atención y un Comité de Convivencia Escolar para atender estos casos.



"Esto no puede seguir pasando en la ciudad, ya nos está cansando que los jóvenes no orientados por las familias, no atendidos, estén presentando este tipo de conflictos y agitados por los compañeros", puntualizó el funcionario.

José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali, se pronunció frente a la riña que protagonizaron estudiantes de dos colegios de la ciudad. Esto fue lo que dijo. pic.twitter.com/DnVQAMufRJ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 5, 2022



También pidió el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia a las afueras de estos establecimientos. Hace algunas semanas, desde la Policía Metropolitana de Cali anunciaron que acompañarán los entornos educativos al inicio y culminación de la jornada escolar. No obstante, las denuncias de estas riñas son cada vez más comunes.