Video: ¿Estará asegurado? Lujoso Ferrari se pasea entre los huecos de las calles de Cali 

Paseándose por las calles de Cali fue captado un Ferrari que llamó la atención, no solo por su lujo, sino porque transitaba entre los huecos del sur de la ciudad.



El video, que fue publicado en redes sociales y que es viral en redes sociales, fue grabado por una pareja que se movilizaba en moto y que, como todas las personas que estaban en la zona, se asombraron al verlo.



Pero lo que más causó conmoción no fue ver el lujoso vehículo rojo transitando en Cali, sino el hecho de que estuviera movilizándose entre los huecos que hay en la ciudad. El lujoso Ferrari rojo, que sería de un cirujano de la ciudad, fue visto paseándose por la Autopista Simón Bolívar.



Incluso, gran parte de los comentarios en redes sociales fueron lamentos de las personas por el hecho de que el vehículo estuviera movilizándose por vías que no tienen las condiciones necesarias para poner en práctica los atributos del Ferrari.



"Me dolería meter un carro de esos por esa vía", "Pobre Ferrari transitando en las autopistas 5G de Cali" , "Por la Simón dejó medio carro pegado en los cráteres", son algunos de los comentarios en TikTok, donde el video tiene más de 116 mil reproducciones.