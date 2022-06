Video de incidente en discoteca de Cali se viralizó a través de redes sociales 

En video quedó registrado el momento en que un show con bebidas flameadas ocasionó un incidente en una discoteca de Cali.



Según reportes de usuarios en redes sociales, el hecho se registró en la noche de este jueves en una discoteca ubicada en el noroeste de la capital vallecaucana.



La grabación evidencia el momento en el que en medio de un show de tragos con fuego algunas personas se llevaron un susto, luego de que las llamas se salieran de control por unos segundos.



En el video se observa cómo las llamas se esparcen por la barra de la discoteca y se escuchan los gritos de algunas personas que estaban en el lugar.



De acuerdo con la versión oficial de los encargados de la discoteca, el incidente se presentó porque se reventó un recipiente con el que el bartender estaba haciendo el show.



Sin embargo, los administradores aseguran que la situación no pasó a mayores y apagaron las llamas con un extintor. Por otra parte, desde el Cuerpo de Bomberos informaron que no recibieron el reporte, por lo cual posiblemente no se habría tratado de una conflagración mayor.