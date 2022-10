Video: nuevos bloqueos y protestas en el CAM por desalojos a invasiones en Navarro 

Este jueves 6 de octubre, se presentan nuevamente bloqueos en el Centro Administrativo Municipal (CAM). Esto a raíz de los operativos de desalojo que se registraron en horas de la mañana, en el corregimiento de Navarro, en el suroriente de Cali.



Por tal motivo, el edificio de la Alcaldía de Cali, ubicado en el centro de la capital vallecaucana, debió ser evacuado. Este hecho, también, generó afectaciones en la movilidad del sector.



Con respecto al bloque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que pese a comprender las necesidades de la comunidad, "la ruta para solucionarlas no es la invasión de predios, ni públicos ni privados, no aceptamos que irresponsables estimulen la invasión para vender".



Además, agregó que desde su administración local, no aceptan "el bloqueo pago como mecanismo de presión".



Cabe recordar que desde las primeras horas de este jueves las autoridades hicieron presencia en el corregimiento de Navarro, para adelantar los operativos de desalojo de los habitantes de los asentamientos irregulares de Palenque, La Conquista y Estambul.



Esto, pese al plantón que realizaron los habitantes de estas invasiones este miércoles 5 de octubre en el CAM, donde pidieron no ser desalojados.

Este es el panorama que se presenta en el CAM, donde algunas personas se reúnen en el lugar para protestar por el desalojo de las invasiones en el suroriente de la ciudad. La movilidad se ve afectada.



