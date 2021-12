Video: ajenos a la minga agreden al secretario de Seguridad de Cali en medio de marcha

Un grupo de jóvenes que no hacen parte de la minga indígena que marcha este viernes en Cali agredió al secretario de Seguridad, Carlos Javier Soler, en medio de la movilización.



El hecho se registró hacia las 10:50 a.m., sobre la Calle Quinta a la altura del Batallón de la Tercera Brigada, cuando el funcionario acompañaba la movilización.



Los jóvenes, con escudos e insignias alusivas a la 'Primera Línea', agredieron verbal y físicamente a Soler y lo obligaron a retirarse de la marcha.



A pesar de que funcionarios de la Alcaldía e integrantes de la Guardia Indígena trataron de mediar y evitar conflicto, el secretario debió ser retirado del sitio en medio de insultos y tensión.

A esta hora se presenta un altercado frente al Batallón Pichincha, donde presuntos integrantes de la 'primera línea' increpan a personal de la Alcaldía con elementos alusivos a este autodenominado grupo. Miembros de la Policía y de la minga intentan mediar.



El hecho, ajeno a la movilización, ha sido el único momento de confrontación durante la marcha de la minga, que ha transcurrido de manera pacífica.



Según un video transmitido en vivo a través de Facebook, el altercado habría sido causado por personas que se identifican como parte del grupo 'Resistencia Meléndez'

Esto dijo el Secretario de Seguridad

Tras presentarse este incidente, el Secretario de Seguridad, Carlos Soler se refirió al tema y explicó que "con la guardia indígena hay unos acuerdos, dentro de los que estaba que los acompañara en una parte del recorrido".



"Se pusieron a prueba todos estos acuerdos cuando se presentan diez jóvenes desadaptados, los conocemos a todos y bajo efectos de las drogas, borrachos, intentan atacar y decir algunas cosas. Varios de ellos tienen órdenes de captura", enfatizó Soler.



Asimismo aseguró que decidió abandonar la marcha para que no fuera necesario el uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, ni se tuviera que utilizar la fuerza.



"Las cosas no pasaron a mayores, pero hay que entender que son jóvenes que no están en los procesos de reintegración, porque simplemente no les interesa participar", subrayó.

Además, el Secretario de Seguridad añadió que "estaban intentando infiltrar y dañar la marcha que viene andando muy bien y eso no le está gustando a algunos, por lo que tratan de dañar el acompañamiento".



Finalmente Soler se refirió a una de las jóvenes que estuvo involucrada en este hecho: "A esta muchacha la conocemos y realmente tiene problemas de alcohol y drogas. La hemos tratado de resocializar pero no ha sido posible pues tiene una agresividad latente".