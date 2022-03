Vías de 73 barrios de Cali serán restauradas este año, ¿por qué varias zonas del sur no están en la lista?

Las vías de 73 barrios de Cali serán restauradas a partir de mayo de este año en el marco del proyecto ‘Obras de corazón’, con el que la Alcaldía busca dar solución al problema de los baches en sectores tradicionales, aunque algunos quedarían por fuera de estos planes, en especial los que están ubicados en el sur de la ciudad.



La iniciativa comprende 597 tramos que se traducen en más de 538.000 metros cuadrados de obras, pero solo 38 barrios tendrán una intervención completa a partir de mayo. Según el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, los sectores fueron elegidos bajo dos criterios.



“Primero, que tuvieran una afectación importante en la cuestión de huecos en las vías. Pero no necesariamente son los más deteriorados, pues los más de $90.000 millones que nos asignaron por cuenta del empréstito debíamos ejecutarlos en sitios en donde no había necesidad de reparar el alcantarillado”, explicó el funcionario.



Es decir, si bien hay sectores con una malla vial en mal estado por cuenta de problemas en el acueducto, por el momento no se cuenta con suficientes recursos para intervenir todos los barrios afectados por baches en sus vías.



En todo caso, destacó Martínez, el proyecto es muy ambicioso en el sentido de que las carreteras tendrán una durabilidad y resistencia de más de 10 años. “Esto no es un bacheo, pues la intervención es integral. Lo que hacemos es concentrarnos en la capa de rodadura que está en mal estado y reutilizar ese fresado ya sea en esa u otras vías de la ciudad, con una geomalla para reforzar el pavimento; por eso es un proyecto eco-sostenible”, aseguró el Secretario.



Entre tanto, ya se adelantan intervenciones en 15 kilómetros de vías principales. Una de ellas es la Avenida Ciudad de Cali, entre las carreras 7 y 28D, en frente de Nuevo Latir, así como entre las carreras 80 y 100 más adelante, debido al estado de la carretera cuando conecta hacia Valle del Lili. También se encuentra la Calle 9, entre carreras 15 y 39.

Desde el Concejo de Cali se exhortó a

la Secretaría de Infraestructura a buscar nuevas fuentes de financiación para mejorar las vías de otros sectores con huecos.

Según Martínez, “el mismo contratista tiene la Calle 7, que nace en la Carrera 34, cerca al estadio Pascual Guerrero, y que llega hasta la Calle 5. Y finalmente se encuentra la Calle 10, entre carreras 9 y 15”.



Si bien el contratista tiene plazo para entregar las obras concluidas para el 30 de abril, las condiciones climatológicas pueden retrasar la entrega para mayo. “El factor más importante es tener condiciones climáticas adecuadas, porque nosotros instalamos la mezcla a 140 grados celsius y si esa mezcla baja la temperatura por la lluvia, no tendrá la misma resistencia y durabilidad”, aclaró.



A esto se suma la llegada de cuadrillas en cuatro barrios tradicionales de la ciudad. “Calima es un sector que ya lo tenemos bastante adelantado. La semana pasada estuvimos iniciando obras en San Fernando y por estos días vamos a continuar con los sectores de Santa Isabel y Miraflores”, aseguró el Secretario, quien agregó que la inversión para estos casos es de $2500 millones.



Para el concejal Richard Rivera, “los recursos siempre van a quedar faltando si dimensionamos el deterioro de la malla vial al interior de las comunas y barrios. Sin embargo, es importante que se desarrolle este proyecto, aunque lo vemos un poco lento, pues apenas está en proceso de contratación y es posible que no inicie obras hasta mediados de este año”.

El barrio Santo Domingo, en el sur de Cali, es uno de los afectados por cuenta de huecos en las vías.

El cabildante agregó: “Creo que quedaron faltando barrios del sur de Cali, como Caldas o Francisco Eladio en la Comuna 18. Lo mismo pienso del barrio 7 de Agosto, que está muy reventado en sus vías y ha enviado varios derechos de petición”.



Ese es el caso del barrio Francisco Eladio, según manifiesta el presidente de la Junta de Acción Comunal, José Alfaro Banguero. “Hay cuatro calles que las tenemos en un pésimo estado, empezando por la Carrera 76, entre las calles 3 y 4, lo que preocupa, pues es casi la única entrada al barrio”, aseguró.



A esto se suman las afectaciones en la Carrera 76A, entre calles 3D y 4; la Carrera 77, entre calles 3A y 4; y la Carrera 78 con Calle 2B. Igualmente, Banguero agregó que los andenes que hay alrededor del Hospital Francisco Eladio también se encuentran en mal estado.



“Ya hemos enviado varios derechos de petición a las secretarías de Salud e Infraestructura, pero no hacen caso, no acatan. Lo que llama la atención es que funcionarios de Infraestructura estuvieron en enero en el sector y nos dijeron que iban a hacer intervenciones en el primer trimestre, lo que aún no ha ocurrido. Ya no sabemos a quién dirigirnos. Esta situación ya lleva más de seis años”, explicó el Presidente de la JAC.

Barrios con intervención completa

El Guabal

El Refugio

El Rodeo

Gran Limonar

Gran Limonar-Cataya

Guayacanes

José Holguín

La Base

La Flora

La Merced

Lido

Miraflores

Nueva Floresta

Nueva Granada

Olímpico

Prados del Norte

Salomia

San Fernando Viejo

San Judas Tadeo I

San Judas Tadeo II

San Luis II

Santa Isabel

Tequendama

Urb. Nueva Base

Urb. Río Lili