Natalia Moreno Quintero

Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Salud de Cali, informó que este sábado la vacunación contra el covid-19 en las diferentes IPS y megacentros de la ciudad se realizará hasta que se agoten las dosis que hay en la ciudad y que, apuntó, son insuficientes para toda la población que lo requiere.



La funcionaria resaltó que Cali no ha recibido más dosis de las vacunas de las diferentes farmacéuticas y, por tanto, las que habrá en los puntos de inmunización pueden no dar abasto para todos lo que acudan a estos lugares.



"Tenemos vacuna disponible el día de mañana que seguramente no será suficiente para toda la población que lo requiere, de tal manera que estaremos funcionando durante este día hasta agotar existencias en los diferentes puntos de la ciudad, esto debido a que no hemos recibido vacunas por parte del departamento y tampoco del nivel nacional", afirmó la Secretaria.



Torres dijo que si el departamento recibe este sábado nuevas dosis por parte del Ministerio de Salud y ese mismo día las entrega a la Secretaría de Salud de Cali, esta cartera las entregará también el sábado a las instituciones prestadoras de salud, no obstante, solo estarán disponibles para ser aplicadas el domingo o el lunes.

La Secretaria de Salud de Cali resaltó que en la ciudad hasta el momento han sido aplicadas más de 1,3 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Janssen y que hay un "cobertura del 69 % de personas con segundas dosis".



Vea a continuación el pronunciamiento en video de Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, sobre la vacunación contra el covid-19 este sábado 17 de abril: