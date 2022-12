Unidad de Acción Vallecaucana, la escuela que sigue formando líderes para la región

“La Escuela de Liderazgo tuvo una incidencia significativa en impulsarme a seguir intentando y no desistir. Siempre he buscado a la Unidad de Acción Vallecaucana y a su junta directiva porque me escuchan, me apoyan y encuentro respaldo en ellos”.



Así describe el representante a la Cámara Duvalier Sánchez uno de los elementos más significativos que le dejó su paso por esa instancia generada para crear líderes en la comarca.

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara. Foto: Especial para El País

Como él, el actual alcalde de Palmira, Óscar Escobar, realizó parte de su proceso formativo en la Escuela de Liderazgo y resalta que lo aprendido le ayudó a reforzar su intención “de querer aspirar al sector público, además de acentuar m vocación”.



Coinciden en que una de las particularidades que les dejó su experiencia en la academia de la Unidad de Acción Vallecaucana fue el relacionamiento con otras personalidades políticas con las que eventualmente trabajaron más adelante.





El representante Juan Fernando Reyes dice que la iniciativa podría reducir el consumo. Especial para El País

De su lado, el exrepresentante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri resaltó los enfoques novedosos que maneja el programa y la alianza con varias universidades de la región.



“Es un curso muy completo en el tema práctico, en cómo funciona la administración pública, los presupuestos y los planes de desarrollo; son temas importantes que seguramente en las universidades no las enseñan de esa manera”, añadió.



Los tres políticos coinciden en que este tipo de entes ayudan a fortalecer las líneas de acción y la representación de la ciudadanía en los procesos de participación política.



Reyes, por ejemplo, indica que “es importante la formación en lo público, sobre todo porque ese tipo de cursos que se enfocan tanto en lo práctico tiene más utilidad incluso que las mismas universidades, que no llegan a un nivel tan amplio en detalles y prácticas. Eso es lo que uno necesita si quiere estar en el sector público”.

La Escuela de Liderazgo de la Unidad de Acción Vallecaucana ofreció un programa especial para los jóvenes que estuvieron involucrados en el estallido social del 2021, del cual se graduaron 30.

En cuanto a los aportes que hacen este tipo de escuelas, Sánchez explica que es pertinente la creación constante de nuevos liderazgos, pero que es fundamental que sean “conectados por fuera de las militancias de organizaciones políticas y partidistas, porque hay un interés de ciudad y es importante que sea impulsado”.

Óscar Escobar, alcalde de Palmira. Foto: Tomado de Twitter @SoyOscarEscobar

Asimismo, el Alcalde de Palmira destacó la gestión de la Unidad de Acción Vallecaucana en el sentido de unir a otras instituciones educativas en torno a ese propósito.



“Es importante que existan esos espacios por la confluencia que se generó entre muchas universidades de la región en un solo programa. Ellas son competencia, pero se unieron en su momento para hacer un programa que formara futuros líderes y en eso no fallaron”, aseguró.

De esta escuela también han egresado Andrés Ramírez, Juan Esteban Ángel y Nicolás Orejuela, entre otros.

La escuela

La Escuela de Liderazgo de la Unidad de Acción Vallecaucana trabaja en varios frentes de participación política como el alto gobierno, las herramientas para la representación política y la gobernanza. Esos espacios de formación surgieron a través de la unión de universidades locales para conformar los procesos de educación.



La secretaria general de la UAV, Diana Cuervo comentó que “por primera vez en la historia decidimos hacer un proceso especial para líderes políticos que vayan aspirar a cargos de elección popular en 2023 y para quienes estén en sus campañas”.



También resaltó las diversidades políticas que se han interesado en el lanzamiento. “Tenemos cerca de 120 personas y se ha desarrollado una mística de trato respetuoso como nunca antes había visto”.