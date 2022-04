¿Un nuevo intento para beneficiar a empresarios privados con el negocio del alumbrado público de Cali?

Después de la polémica suscitada por el intento de crear una empresa mixta que administrara el alumbrado público de Cali, en los últimos días se conoció que Emcali y la Alcaldía buscarían desempolvar una empresa creada en 1997 que tenga incidencia en ese componente de la ciudad con el fin de, al parecer, beneficiar a empresarios.



La denuncia la realizó la periodista Paola Herrera por medio de una columna de opinión en la Revista Cambio.



Lo primero que hay que aclarar es que el sistema de alumbrado en la capital vallecaucana ha sido administrado a través de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), sin embargo, hace veinte años, esta entidad, que estaba en medio de una crisis, le entregó el manejo a la empresa Megaproyectos, propiedad de William Vélez (dueño del relleno de sanitario del municipio de Yotoco), que finalizó el contrato en diciembre del 2021.



También el año pasado, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Jorge Iván Ospina, presentó ante el Concejo un proyecto de economía mixta llamado ‘Cali Inteligente’, que buscaba controlar el servicio del alumbrado, estableciendo que cualquier empresa privada que se asociara, tendría garantizados los $130.000 millones al año por el contrato.



Sin embargo, la iniciativa se hundió en el Concejo, debido a múltiples protestas y detractores.

Uno de los argumentos de Sintraemcali para oponerse a esta idea, es que consideran que Emcali como tal tiene todas las capacidades para encargarse del alumbrado público de los caleños.

Por este motivo, Emcali realizó una licitación para adjudicar la administración del alumbrado por los próximos 18 meses, misma que fue ganada por un consorcio llamado Cali Iluminada, del cual hace parte Megaproyectos.



Paralelo a esto, Herrera denunció que el municipio quiere ‘desempolvar’ a Caligen (empresa fundada en 1997 y que nunca fue utilizada) para cambiarle la modalidad a SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), que buscaría justamente favorecer a privados que quieran prestar el servicio del alumbrado, pero sin hacer trámite por el Concejo, por el solo hecho de ya haber sido creada.



La junta directiva de Emcali, según la denuncia, habría aprobado que Caligen, que es considerada como una filial, aumentara su capital de un millón de pesos a $5000 millones.



Jhony Alexander Trejos, vicepresidente de Sintraemcali (Sindicato de Emcali), mostró su preocupación ante la denuncia realizada.

“Nos parece que esta investigación es grave, porque lo que dice es que se pretende que los recursos públicos sean regulados por un privado de manera ilimitada, y eso afecta directamente a Emcali, que es una compañía que tiene todas las condiciones para operar este servicio”, manifestó.



La concejal Diana Rojas se manifestó sobre el tema. “Es impresentable la forma en que el Alcalde está planteando la entrega de este servicio a un tercero. Estamos volviendo a la misma historia del año pasado, cuando con el debate de Cali Inteligente, Ospina buscó crear una empresa de papel para controlar el servicio de alumbrado público y su recaudo anual que está sobre los $142 mil millones”, sostuvo.

“La idea no ha cambiado, porque aparte del servicio de alumbrado público, se incluirían otros como seguridad y movilidad. Es tal cual lo que se planteó en 2021 con Cali Inteligente, lo único que cambia es que ya no es crear una empresa, sino revivir una existente”, denunció la concejal.



Por su parte, el vicepresidente de Sintraemcali insistió: “Quieren disfrazar a Cali Inteligente de puros negocios. Las ciudades inteligentes se discuten con la ciudadanía y eso es lo que no estamos viendo aquí”.



El País quiso contactar a funcionarios de Emcali para conocer sus versiones, pero no fue posible. Quien sí se refirió al tema fue Óscar Zúñiga, vocal de control de la entidad, y quien dijo que en Cali el alumbrado público “lleva privatizado más de 20 años”.



“Aquí la ciudadanía comete una equivocación al pensar que el alumbrado es propiedad de Emcali. Ese es un impuesto que ponen todas las alcaldías a nivel nacional, aunque claro está que ese servicio no se le debería cobrar al ciudadano”, puntualizó.



Por otro lado, el concejal Roberto Rodríguez aseguró que los rumores que hay entorno a este problemática “están alejados de la realidad”, y lo explica así: “Muchos se preguntan por qué en la licitación no hubo más empresas, pero hoy en día no hay otra estructurada como lo está Megaproyectos, que no incrementa las tarifas a los usuarios, porque las otras compañías esperan que la Alcaldía aumente el valor del alumbrado público”.



¿Qué pasará entonces con este servicio esencial? La pregunta todavía causa polémica en Cali.

Sobre la polémica de ‘Cali Inteligente’

Cali Inteligente es un proyecto de empresa mixta que propuso el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con el objetivo, según él, de que la ciudad fuera más innovadora a partir de la construcción de un ecosistema digital. También pretendía manejar el alumbrado público del Distrito.



Sin embargo, el pasado 9 de diciembre, la iniciativa se hundió en el Concejo por la gran cantidad de detractores. De hecho, diferentes concejales aseguraron que lo que se buscaba entregarle los $142.000 millones del contrato por el alumbrado a un privado.



“Decirle no a Cali Inteligente es condenarnos al atraso tecnológico”, dijo en su momento Ospina.