Tras su renuncia, Soler pidió protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Luego de su renuncia a la Secretaría de Seguridad de Cali por los recientes escándalos en los que se vio envuelto, Carlos Soler pidió protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Cabe recordar que la polémica inició tras conocerse que el exmilitar Leonardo Barrero, salpicado por declaraciones del excapo del Clan del Golfo, ‘Otoniel’, fue contratado como asesor en ese despacho.



Además, el exsargento Alexander Chalá dijo en una entrevista que el "coronel (r) Soler tiene nexos con militares vinculados a organizaciones narcoparamilitares", refiriéndose a otros exmiembros del Ejército que también tendrían contratos con la Secretaría.



Sumado a esto, circuló un audio donde el hasta entonces Secretario de Seguridad, presuntamente, amenazaba a Chalá.



En medio de esta situación, Soler envió una carta al alcalde Ospina en la que presentó su renuncia y el mandatario la aceptó. Después de salir del cargo, el militar en retiro envió a la Cidh una lista de medidas cautelares para su protección.



Según conoció Blu Radio, el exsecretario de Seguridad de Cali envió un documento en el que expuso que su vida corre peligro.



"Me encuentro en una situación grave y urgente de sufrir daños irreparables en lo que refiere a los derechos humanos fundamentales a la vida, integridad personal, buen nombre, intimidad, derecho al trabajo, dignidad humana, debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, derecho a la familia y derechos del niño", se lee en el documento.



En la carta que envió a la Corte, Soler aseguró que se atentó contra su buen nombre y se puso en riesgo a su esposa y sus tres hijos. Igualmente, confirmó que el pasado 20 de mayo impuso una denuncia penal ante la Fiscalía por la sospecha de la presunta violación a la privacidad de sus comunicaciones.



Así, entre las peticiones del exmilitar está que se ordene al Estado colombiano incrementar su esquema de seguridad y el de su familia a “nivel de riesgo extraordinario”.



Sobre los rumores de investigaciones en su contra, por las que supuestamente se retiró del Ejército, Soler aseguró que fue una decisión voluntaria que tomó el 22 de mayo de 2020, al cumplir las condiciones que pide la Institución.



Cabe recordar que fue el sargento en retiro Alexander Chalá quien reveló los contratos con exmilitares y el polémico audio en el que Soler lo mencionaba.



De esto último, dice en la carta: "Me endilgó de manera directa relaciones y propósitos delincuenciales con los que no tengo ninguna relación, todo ello utilizando una red social digital de su exclusivo control, vulnerando y poniendo en riesgo mis derechos humanos fundamentales y los de mi familia".