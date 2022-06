Tras aumento de accidentes de vehículos tipo gualas, refuerzan operativos de control en Cali

La Secretaría de Movilidad desplegó un refuerzo en los operativos de control a los vehículos tipo gualas, tras el considerable aumento de accidentes que involucran estos camperos.



"Desplegamos un refuerzo a la operatividad de control a los vehículos camperos que prestan el servicio público a la ciudad de Cali. En las últimas semanas se han venido incrementando los casos, la gran mayoría de ellos relacionados por fallas mecánicas, aparentemente, por tanto venimos haciendo operativos durante esta semana", dijo el secretario de Movilidad, William Vallejo.



Según cifras del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad de Cali, se han presentado 65 casos de siniestros viales en el 2022. De igual forma, reportan un total de 15 personas lesionadas y 3 fallecidos tras los accidentes.



"En la zona de ladera, a la fecha, tenemos 185 vehículos o conductores que han sido notificados; eso es prácticamente un conductor cada día", agregó



De igual forma, el secretario de Movilidad informó que han sancionado a más de 500 de estos vehículos en los últimos dos años: "esto nos lleva a ser enfáticos en estos aspectos, principalmente en técnico mecánica que son una de las cinco razones por las cuales son sancionados con mayor frecuencia este tipo de vehículos".



Las principales razones por las que estos vehículos son sancionados son por: Revisión técnico mecánica, conducir sin licencia, no acatar las señales de las autoridades de tránsito, no tener SOAT vigente y no acatar el semáforo en rojo.



El secretario dijo que la idea es mejorar este servicio mediante una integración con el sistema de transporte masivo MÍO, e informó que en la ciudad hay más de 300 camperos o gualas.