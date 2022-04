Tras anuncio de inversión en Santa Librada concejales piden "no condicionar los recursos"

Los concejales de Cali Roberto Rodríguez Zamudio y Terry Hurtado Gómez pidieron al alcalde Jorge Iván Ospina no condicionar los recursos, tras anuncio de inversión para recuperar el Colegio de Santa Librada.



En medio del cabildo abierto que se llevó a cabo este martes en el coliseo de la Institución Educativa, el Mandatario de Cali prometió asignar un presupuesto de $50 mil millones para responder a las necesidades de infraestructura que tiene Santa Librada.



“Orientemos el presupuesto de, por lo menos, $50 mil millones para el mejoramiento de Santa Librada. El Concejo debe dar la autorización pertinente para poder cumplir con esa reconstrucción efectiva que permita honrar la historia y los 200 años del establecimiento", afirmó el Alcalde.



Por su parte, el presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, solicitó a las Secretarías competentes dar respuesta a las inquietudes planteadas por la comunidad en un término no mayor a 8 días. “Esta es una oportunidad de reconstruir una Nueva Santa Librada para la nueva Cali de los próximos 200 años”, aseguró.



No obstante, algunos concejales de la ciudad hicieron reparos a la propuesta de Ospina. Roberto Rodríguez Zamudio, por ejemplo, pidió no condicionar esos recursos a un proyecto de acuerdos. “El Alcalde debe reformular su propuesta, porque nos está dejando ‘la lleva’ al Concejo, cuando existen recursos en caja para ejecutar en Santa Librada”, sostuvo.



Asimismo, el concejal Terry Hurtado Gómez, reclamó precisar en qué parte del Plan de Desarrollo estarían esos recursos para Santa Librada, por lo que propuso hacer la inversión en Santa Librada reorientando recursos que no se han invertido en algunos organismos o secretarias.



“En 2020 pasamos una proposición para que se invirtieran $10 mil millones para resolver los problemas que tenía el colegio", recordó el cabildante. Ahora , según Hurtado, "el Alcalde debe asumir el proyecto con presupuesto propio”.