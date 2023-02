Tráfico colapsado en el norte de Cali por una manifestación frente al CAM

Una fuerte congestión vial se presenta en la noche de este martes 7 de febrero en el centro y norte de Cali, sobre las Avenidas 6N, 6AN Y 8N, en la Calle 5, el Túnel Mundialista y la Avenida Estación, debido a una manifestación frente al Centro Administrativo Distrital, CAM.



De acuerdo con los videos y el reporte de la ciudadanía, sobre estas vías se registran unas largas filas de automóviles y buses, los cuales están represados a causa de la protesta.

#AEstaHora se presenta una fuerte congestión en el centro y norte de Cali. Carros y buses están represados debido a un grupo de manifestantes que se encuentran en la sede del CAM, centro de la ciudad, exigiendo soluciones en vivienda.



Cabe mencionar que la congestión vehicular se debe a una velatón que realizan manifestantes frente al CAM, en el centro de la capital vallecaucana, exigiendo al Gobierno soluciones en materia de vivienda.



Los miembros de las comunidades desplazadas, oriundas de departamentos como Cauca y Chocó y que se han asentado en diferentes sectores de la ciudad, se reunieron en la mañana de este martes en las entradas de la iglesia La Ermita y del CAM, para exigir que se llegue a acuerdos para darle solución a los desalojos que han habido en Cali y que se han convertido en una problemática para ambas partes.



"La actividad de hoy es una manifestación en contra de los incumplimientos por parte del distrito en buscar una solución real y efectiva al problema de vivienda, de tierras y desalojo. Como bien se sabe, Cali es el epicentro donde concurren personas desplazadas de diferentes sectores del Chocó y Cauca y vienen a asentarse en Cali, pretendiendo buscar una solución a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, pero como respuesta el distrito ordena desalojos donde se violentan los derechos humanos", explicó Víctor Zuñiga, abogado y líder social, en diálogo con El País.



De hecho, en octubre del 2022, se presentó un enfrentamiento entre un grupo de personas que invadió el lote Aldovea en el corregimiento de Navarro y las autoridades que llegaron a desalojar. "Una batalla campal es la que proponen los tierreros en el lote Aldovea en Navarro", escribió en su momento el mandatario en Twitter.



Al respecto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha reiterado su apoyo a la implementación de políticas públicas que permitan una solución al conflicto. "A los subsidios de arrendamiento , a los procesos para obtener vivienda por autoconstrucción o en proyectos de la Alcaldía. Pero no se puede invadir el lote en donde tendremos la Universidad , los humedales o proyectos agrícolas", agregó el Mandatario.



Cabe mencionar que cerca de 1.500 familias fueron desplazadas del predio La Aldovea, en el que actualmente se están adelantando planes para la construcción de la Universidad Distrital.



"Con toda la garantía de derechos humanos y junto a la fuerza pública, el Ministerio Público y distintos organismos de la Alcaldía de Cali se inició la recuperación de más de 30 hectáreas que habían sido ocupadas de manera ilegal en el predio Aldovea -corregimiento Navarro-", indicó la Alcaldía de Cali en un comunicado.



Sin embargo, las comunidades tienen una versión diferente sobre los hechos. "Si hubiesen dicho con tiempo, ayer o hace dos días, uno hubiera arreglado las cosas para desalojar bien, como se debe, pero no, lo sacan a uno, no le dan ni solución ni nada", señaló Diana Castro, una de las vecinas del asentamiento.



Con distintas expresiones artísticas, las comunidades frente a la Iglesia La Ermita esperan que la alcaldía atienda al llamado de urgencia y ofrezca una mesa de diálogo en donde se acuerde una ruta para solucionar el conflicto de tierras y vivienda.



"La idea es que el señor Jorge Iván Ospina con sus secretarios de vivienda cumplan con unas mesas, con las expectativas que se han generado porque hasta ahora todo ha quedado en palabras", indicó Víctor Zuñiga.



"Aquí se ha pedido que haya una declaratoria de emergencia o inclusive de calamidad social por la situación que han sido desplazadas forzosamente debido a los desalojos. Tenemos bienes de la SAE, tenemos unos recursos que se pueden destinar a ello y por fortuna el Gobierno Nacional ya se está ocupando de esta situación porque la alcaldía no se ha ocupado de ello", precisó Zuñiga.