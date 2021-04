Toque de queda extendido en Cali inicia este miércoles a las 8:00 p.m.

Jhon Edward Montenegro Jimenez

De acuerdo con el seguimiento epidemiológico, los indicadores de Covid-19 en la ciudad en cuanto al reporte de casos nuevos, cantidad de personas derivadas a UCI y número de fallecidos continúa en aumento. Es por ello que las autoridades consideran que “es necesario y pertinente continuar con las medidas regulatorias y el autocuidado, ser responsables con nosotros y con los demás”.



Así lo dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal, quien comentó que actualmente la ocupación de unidades de Cuidados Intensivos se encuentra en el 95,5% a nivel general (60% por covid y 36% por otras patologías). “Tenemos 526 personas con carga a covid en UCI; continuamos en aumento de casos, con un número de reproducción que está en 1,08, aumentamos con relación a lo que teníamos la semana pasada, lo que quiere decir que tenemos más personas infectadas de lo que veníamos manejando en promedio. Además en los últimos días tenemos un reporte que está por encima de 20 personas fallecidas por covid”, precisó la funcionaria.



Teniendo en cuenta este panorama en la ciudad, las autoridades tomaron la decisión de adelantar el confinamiento que estaba programa para iniciar a la medianoche de hoy, para arrancar a las 8:00 de la noche y extenderlo hasta las 5:00 de la mañana del domingo, 2 de mayo.



“Son medidas que se adelantan para reducir la movilización ciudadana, para reducir los encuentros, las posibilidades de contagio. La ciudad en indicadores macro ha venido administrando el tercer pico, pero no queremos correr riesgo y por eso tomamos medidas preventivas para no llegar a un tope del colapso del sistema -de salud-”, dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.



Además, el mandatario precisó que aunque este lunes se reportó un menor número de contagios, esto se debió a que “durante el sábado y el domingo se hicieron menos pruebas, de tal forma que no podemos llevarnos un alborozo al ver menos contagiados cuando el número de pruebas es menor”.



A continuación tenga en cuenta los aspectos claves de cómo regirá las medidas restrictivas en próximos días:

Horario de toque de queda y ley seca



Desde hoy a las 8:00 p.m. arranca el toque de queda y ley seca que se extiende hasta las 5:00 a.m. del domingo, 2 de mayo. Es decir, que durante estos días la ciudad estará en confinamiento y quienes no estén dentro de las excepciones no podrán salir de casa.

Cuáles son las excepciones



Seguirán vigentes las excepciones que rigieron durante el toque de queda continuo que se decretó el fin de semana pasado -del 23 al 25 de abril-. Es decir, están exentos el personal médico, servicios domiciliarios, de emergencia (incluidas veterinarias), y funerarios. Asimismo, quienes se encarguen del abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad, personas que brindan asistencia a adultos mayores, entre otros contemplados en el Decreto 0206 de 2021.



Quienes tengan programados viajes por vía aérea o terrestre podrán realizarlos presentando su debido tiquete.

Las personas que estén dentro de priorizados para recibir la vacuna contra el covid también podrán desplazarse a IPS o megacentros de vacunación.



De igual forma, una persona por núcleo familiar podrá salir a abastecerse de insumos, de acuerdo al pico y cédula. También se podrá realizar actividad física individual entre 5:00 a.m. y 11:00 a.m.

Pico y cédula continúa



Esta medida sigue rigiendo de forma rotativa acorde al último dígito del documento de identidad, y aplica para establecimientos comerciales.

Mañana arranca toque de queda en el Valle



En 40 municipios, excepto Cali y Buenaventura, el toque de queda regirá a partir de mañana, jueves 29 de abril, a las 10:00 p.m. hasta el domingo 2 de mayo a las 5:00 a.m.



La decisión fue tomada en consenso con los alcaldes de los municipios teniendo en cuenta el aumento de contagios, de fallecimientos y el incremento de ocupación de camas en UCI.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, precisó que la medida regirá hasta el domingo a las 5:00 a.m. para no afectar los mercados de los campesinos en los distintos municipios y para darle un respiro al sector gastronómico.



Cabe recordar que el Decreto 1-17-0449 de 26 de abril de 2021, contiene 43 excepciones e incluye la medida de pico y cédula en el Valle.



Entre tanto, la secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, contó que el Valle está en una meseta que no supera los 1200 casos diarios, y “tenemos una disminución muy lenta de las personas que requieren UCI a diario, no tenemos pacientes esperando UCI. Nuestra situación en comparación con los demás es mucho más tranquila, lo que no significa que no tengamos que tener medidas de limitar la movilidad, eso es lo que haría la diferencia”, aseguró.