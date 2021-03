Toque de queda en Cali: balance positivo este fin de semana

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Como positivo fue calificado el comportamiento de los caleños durante la aplicación del toque de queda durante este fin de semana. Si bien la Policía Metropolitana instauró 456 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia con cierre a la madrugada de ayer, las autoridades indicaron que la mayoría de los ciudadanos acataron la restricción de la movilidad, que rigen entre las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.



“Donde teníamos más preocupación era en las zonas de comercio, como la Carrera 66 con Calle Novena, el Parque del Perro, El Peñón y algunos sectores del oriente, porque normalmente hay mucha afluencia de público, pero en nuestras visitas y operaciones con Movilidad y Policía no encontramos grandes dificultades”, explicó Guillermo Londoño, subsecretario de Seguridad de Cali.



De acuerdo con el funcionario, “desde muy temprano se hizo pedagogía para que los establecimientos, una vez cumplido el plazo de toque de queda, no recibieran más clientes y terminaran de atender a los que ya estaban en el sitio. Se aclararon unas confusiones sobre las dos horas posteriores que tienen las personas para regresar a su hogar tras asistir a establecimientos como restaurantes, bares o similares, así como también para que estos terminaran sus actividades”.

Igualmente, se visitaron establecimientos nocturnos sobre los cuales habían recibido denuncias ciudadanas, “pero de los cuales no tenían eventos por fiestas masivas que hemos visto en el pasado”, por lo que pasada la medianoche la mayoría ya había dejado de operar. Sin embargo, sí se presentaron algunos ‘lunares’, como una presencia alta de menores de edad que departían en vía pública por el sector de Los Gemelos, en el oriente de la ciudad. “Encontramos que algunos aún no son rigurosos en medidas de bioseguridad tales como el distanciamiento o el buen uso del tapabocas”, anotó.



Y si bien el acceso a los ríos tutelares estuvo restringido, como fue el caso de Pance con los controles de la Alcaldía y el Ecoparque, algunos deportistas no cumplieron la prohibición para el ingreso a los cerros en las Tres Cruces, según comprobó El País.



Se espera que tercer pico sea más benévolo que los anteriores

En estos momentos en Cali, de cada 100 personas que se hacen tomar la prueba para covid, 15 resultan ser casos positivos, según el Instituto Nacional de Salud al referirse a la positividad.

El acceso al río Pance estuvo restringido a los bañistas por parte de las autoridades y miembros del Ecoparque. Foto: José L Guzmán - El País

Esto ha implicado un ligero aumento en el reporte de los casos diarios: mientras hace aproximadamente dos semanas se tenía un registro de un poco menos de 200 casos, hoy el indicador oscila los 400 o 350 pacientes con covid al día en la capital vallecaucana.



Sin embargo, para Lyda Osorio, epidemióloga de la Universidad del Valle, en el mejor de los casos, el tercer pico epidémico puede ser más benévolo de los que se presentaron en julio del 2020 y enero del presente año, siempre y cuando se conserven las medidas de bioseguridad para darle más tiempo a la vacunación de lograr mayor inmunidad en la población.



“El mensaje más importante es que si bien la positividad sea del 15 % o la ocupación por UCI se encuentre en un 81 %, debemos seguir cuidándonos, cumplir todas las medidas de autocuidado y tratar de minimizar los contactos estrechos”, indicó Osorio.

Por otro lado, recordó que en aras de reducir el contagio durante Semana Santa, se debe aplicar la prueba en caso de presentar de haber estado cerca de una persona con covid o tener algún síntoma, como dolor de garganta, fiebre o malestar general, y así tomar medidas de aislamiento en casa.

En estos momentos, según la Alcaldía, la letalidad por covid en Cali se encuentra en estos niveles: por cada 100 casos de covid, se presentan 2,8 defunciones.