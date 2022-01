¿Tiene dudas sobre cuándo hacerse la prueba covid, aislarse o ir a urgencias?, aclárelas aquí

Cuándo hacerse la prueba covid, en qué momento dirigirse a los servicios de urgencias y en qué se diferencian los síntomas de la variante ómicron de la gripe común son algunas de las dudas más comunes que tienen los caleños por estos días.



La escasez de tests del virus desde hace dos semanas, la circulación de la nueva variante en el Valle del Cauca y el inicio del cuarto pico de la pandemia son situaciones que tienen en alerta a las autoridades, que han aclarado las principales inquietudes. Este abecé resuelve esos dilemas.



¿Cuáles son los criterios para tomarse la prueba?



Dada la escasez de pruebas en la ciudad, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, ha asegurado repetidas veces que en los puntos de la Alcaldía solo serán priorizadas las personas que presenten síntomas, pues estas tienen más riesgo de esparcir el virus entre sus contactos.

Los segundos priorizados son los pacientes con comorbilidades y mayores de 50 años que también sean sintomáticos.



“Además, pongamos este ejemplo: si yo vivo con mi hija y ella da positiva para covid, yo me asumo como positiva. La casa entra en cuarentena y no tengo necesidad de hacerme la prueba”, explicó Torres.



¿Cuáles son esos síntomas?



Dolor de garganta, dolor de cabeza, rinorrea (mocos en la nariz), tos seca, malestar general, dolor en las articulaciones y pérdida del gusto y olfato. Es por esto que no serán atendidas las personas asintomáticas que crean que deban hacerse la prueba por haber estado cerca de alguien contagiado.



¿Esos síntomas son los que diferencian al covid de la gripe común?



“En este momento no podemos diferenciar un resfriado común a los síntomas causados por Covid-19”. Esa es la explicación que entregó hace poco el infectólogo Carlos Álvarez, miembro del Comité Asesor Epidemiológico del Ministerio de Salud.



Por ende, aseguró el funcionario, es importante que, ante la aparición de dichos síntomas se debe pensar que la primera causa de estos es coronavirus.

Aunque no esté sintomático, si necesito la prueba por fuerza mayor, ¿mi EPS me la puede hacer?



Si bien algunas EPS en Cali solo están atendiendo a sintomáticos o mayores de 50 años, como han manifestado algunos usuarios, hay otras que priorizan a las personas que piden cita previa. Para saber los números de contacto, vea el recuadro azul.



¿En el trabajo me pueden exigir la prueba negativa para poder laborar?



En estos momentos no hay ninguna ley, decreto o direccionamiento del Ministerio de Salud que haga obligatorio ese requisito, por lo que su empleador no puede exigirle una prueba negativa para trabajar presencialmente. Además, la secretaria Torres exhortó a las empresas a operar virtualmente durante esta y la otra semana, en la medida de sus posibilidades.



¿Qué debo hacer si soy positivo para covid tras hacerme la prueba?



De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a partir del primer síntoma se debe guardar aislamiento continuo por siete días. “Ya no de 10 ni de 14, independientemente de su estado de vacunación. Lo más importante, eso sí, es que ese aislamiento sea lo más temprano posible para que contribuya a cortar la transmisión”.

¿En qué momento debo ir a urgencias por presentar síntomas del covid?



“Un primer signo de alarma para consultar es si después de una semana los síntomas en vez de mejorar empeoran, si tiene dolor persistente en el pecho, si tiene dificultad para respirar; dolor fuerte de cabeza, mareos o cambios en el estado de conciencia, como desorientación o mucha somnolencia”, aseguró Lyda Osorio, miembro del Comité de Expertos de Salud del Valle, Copesa.



Igualmente, se debe estar atento a si uno presenta cambios en el tono de la piel, las uñas y alrededor de la boca, sumado a una debilidad que impide sentarse o ponerse de pie.



El gremio de médicos también ha hecho un llamado a que solo acudan a urgencias cuando sea realmente necesario, con el fin de no colapsar el servicio. De hecho, en clínicas como la Valle del Lili se han duplicado las consultas por día, al pasar de 200 a 400 en la última semana.



Si uno resulta contagiado, pero ya le llegó el tiempo de aplicarse la segunda dosis de la vacuna o el refuerzo, ¿qué debe hacer?



En caso de que falte la segunda dosis, la recomendación que ha dado la Secretaria de Salud de Cali es que se espere a cumplir el tiempo de aislamiento, pues si se dirige a algún punto de vacunación pone en riesgo a las personas que están en el lugar.



Ahora bien, si ya le llegó la hora de aplicarse el refuerzo, el Ministerio de Salud ha afirmado que debe esperar 30 días a partir del inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico (en aquellos que fueron asintomáticos).

Contactos de EPS

Las EPS han dispuesto de un directorio para la prueba PCR o antígeno, estos son los números a tener en cuenta en la ciudad de Cali:



Si usted es afiliado a Salud Total, contacte al fijo 3800930 o al Whatsapp 3212031444.



En caso de pertenecer a Sura, contacte al Whatsapp 3152757888, opción 0-1-3.



Si es por Coosalud, llame al 3183912437, marcando al #922.



Sanitas: 39889340.



Nueva EPS: basta con marcar 961.



Emssanar: 180051784328, opción del 1 al 4.



Asmet Salud: al fijo 8353783.



Con SOS EPS puede comunicarse al 4898686.



Y para conocer los puntos de la Secretaría de Salud de Cali ingrese a la página: https://twitter.com/SaludCali