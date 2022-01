El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, anunció

que habrá cambios en los lineamientos para acceder a las pruebas covid-19 a partir de la fecha.



Señaló que la prueba no será necesaria en todos los casos en los que haya o no sintomatología, pues el nuevo protocolo asume como casos positivos a las personas que hayan tenido contacto estrecho con un paciente covid y presenten síntomas.



Ruiz hizo énfasis en que las personas jóvenes, sin comorbilidades, solo deben asistir a los servicios de salud únicamente en el caso de que presenten signos de alarma, que puede ir desde la dificultad respiratoria y el dolor de pecho, hasta la pérdida del estado de conciencia.



"En el caso de los demás deben mantener su aislamiento de siete días y permanecer en casa sin que sea necesario que se realicen la prueba, ni vayan a los servicios de salud, a menos que por su evolución clínica, o criterio médico se considere que sea necesario", explicó el ministro



Así, las personas asintomáticas, que se encuentren vacunadas, no tendrán la necesidad de acceder a una prueba covid, aunque hayan estado en contacto con un caso positivo.



El ministro lo explicó: "no tienen necesidad, primero, ni de tomarse la prueba, ni de hacer aislamiento si tienen el esquema de vacunación completo, aunque tienen que estar atentos a su evolución".

El personal de salud

El personal de salud es una las excepciones a la regla, pues el ministerio ha establecido que cuentan con una especial vulnerabilidad en el caso de ómicron, por la alta transmisibilidad.



Por esto aseguró que independientemente de su sintomatología, el personal de salud en Colombia podrá acceder a una prueba covid para descartar la sospecha de un contagio.



"En este caso sí es necesario que se realice siempre la prueba para poder verificar el diagnóstico de estas personas, bien ser porque tengan síntomas o en el marco del estudio de brotes ocupacionales, esto independiente de su estatus de vacunación o su sintomatología", puntualizó.



El funcionario además agregó que: "es necesario que el personal de salud guarde aislamiento de siete días si es caso sospechoso o confirmado".