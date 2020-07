¿Tiene deudas en el Tránsito?, así funcionarán los 'salvavidas' para que se ponga al día

Erika Mantilla

A partir de esta semana y por lo que resta del año las personas que tienen multas de tránsito pendientes de pago tendrán un salvavidas para ponerse al día en sus compromisos atrasados.



Se trata de la Ley 2027, que fue expedida el pasado 24 de julio, y que otorga una amnistía a los deudores de multas de tránsito y les posibilita suscribir acuerdos de pago con los organismos de Movilidad. Dichos alivios comprenden hasta el 100 % en los intereses de mora y un descuento del 50 % en el capital. Todo, siempre y cuando se pague este año o, en su defecto, se entable un acuerdo de pago.



En Cali, por ejemplo, hay 797.600 morosos que aún no cancelan los comparendos y sanciones que les impusieron por infringir alguna de las normas contenidas en el Código Nacional de Tránsito. En ese orden de ideas, la cartera de la Secretaría de Movilidad asociada a multas que no han sido pagadas asciende a $643.366 millones, entre capital e intereses.

Lea además: La desconfianza reina entre los caleños, revela estudio

Sin embargo, aplicando los descuentos que contiene la Ley 2027 se estima que este año se puedan recaudar alrededor de $300.000 millones.



A continuación, Mildred Arias, jefe de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad de Cali, explica pormenores de la decisión y aclara dudas en torno a cómo se implementarán los descuentos para los morosos.

¿Qué es la amnistía?



La amnistía pretende dar un alivio a aquellos deudores que antes del 31 de mayo de este año tienen multas de tránsito o acuerdos de pago incumplidos. En ese sentido se permite que tengan el 50 % de descuento sobre el valor inicial de la multa y que el 100 % de los intereses sea condonado.



¿Para qué multas aplica?



Aplica para las multas de tránsito y transporte. Esas multas que tenemos, bien sean técnicas, como la revisión técnico mecánica; o multas conductuales, que son aquellas en las que el conductor ha ido en contravía de la norma, como al pasarse un semáforo en amarillo o rojo, exceso de velocidad o mal parqueo.



¿Aplica para multas anteriores a que año?



Esta amnistía cobija las multas impuestas desde el 31 de mayo del 2020 para atrás, independientemente de las vigencias y el estado en que se encuentren. Entonces, la gente se podrá acoger sin miramientos de cómo está su multa, si está en firme la sanción, si tiene acuerdos de pago incumplidos.

O sea que si tengo una multa que ya está en cobro coactivo o ad portas de un embargo, ¿también tengo derecho a los descuentos?



Por supuesto. Esto se trata del saneamiento de las carteras de las entidades territoriales en términos de multas, por lo que independientemente de que esté en cobro persuasivo o coactivo, el ciudadano se puede acoger.



¿La amnistía cubre solo intereses o también el capital?



Ambos. Con la entrada en vigencia de esta ley el descuento en los intereses de mora es del 100 %, mientras que la rebaja en el valor de la deuda (capital) es del 50 %.



Si me impusieron una multa por exceso de velocidad hace tres años, que con intereses ya supera el millón de pesos, ¿cómo aplicaría el descuento?



Si la multa es de hace tres años su costo en intereses ha aumentado debido a los intereses. Entonces, con esta amnistía, esos intereses se borrarían y solo quedaría por pagar la mitad del costo inicial de la sanción que le impusieron. Esto es algo muy ventajoso.



¿Si la multa me la pusieron este año también aplica la amnistía?



Aplica para las multas que se impusieron hasta el 31 de mayo de este año. Las multas de julio y julio de 2020 no entran en los descuentos.



¿Para quiénes no aplican los descuentos?



La amnistía trae una excepción, pues no aplica para las multas por alcoholemia. De resto, las multas por demás infracciones están cobijadas.



¿Qué debo hacer para acceder a la amnistía?

​

A través de los canales digitales de la Secretaría de Movilidad (www.cali.gov.co/movilidad/) y el programa Servicios de Tránsito (www.serviciosdetransito.com) las personas encontrarán los links en los que las personas podrán acceder a estos beneficios.



Si no lo hace de manera virtual, puede acercarse a las sedes de la Secretaría de Movilidad en Salomia, La Flora o Aventura Plaza para hacer la liquidación. Recomiendo que, con el autocuidado que ahora se debe tener, este trámite se haga de forma virtual, pues así puede imprimir el recibo para ir al banco o, de otra forma, pagar por PSE a través de su tarjeta. No obstante, debemos ajustar nuestras parametrizaciones y nos encontramos en ese proceso, actualmente.

Lea además: La desconfianza reina entre los caleños, revela estudio

Entonces, ¿a partir de cuándo puedo pagar?



En el trascurso de esta semana habilitaremos el servicio. Habrá tiempo de cancelar hasta el 31 de diciembre.



Si prefiero hacer el pago presencial, ¿qué debo hacer y qué documentos debo llevar a la Secretaría de Movilidad?

​

El ciudadano que desee ir a las oficinas debe sacar una cita llamando a la línea de atención (4459000) y se le otorgará una cita de acuerdo al pico y cédula. Al momento de presentarse en la oficina debe llevar la cédula, nada más.



¿Debo hacer el curso de infractor para tener el descuento?



Si bien uno de los beneficios cuando se imponen multas es que se puede hace el curso para obtener el descuento, en este caso no es necesario. Con la amnistía se aplica inmediatamente el descuento del 50 % en el valor de la sanción.



¿Qué diferencia hay entre hacer el acuerdo de pago o pagar de contado?

​

El acuerdo de pago es un beneficio para quienes no cuentan con el dinero para hacer el pago inmediato. El pago se podrá diferir para pagarse en un año y el acuerdo debe ser cumplido, porque con una sola cuota que se incumpla se pierde el beneficio de la amnistía y deberá pagar la totalidad de lo adeudado, perdiendo el beneficio.



Si tengo varias multas acumuladas, ¿cómo funcionaría el acuerdo de

pago?

​

Se tomaría el valor del crédito sumando el valor de esas sanciones y se difiere a un año. No por tener cinco multas puede pagarse en cinco años, pues para cada una de las multas se pondría un año de término.