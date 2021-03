Tarifa de servicios públicos podría aumentar este mes, vea lo que explica el Gerente de Emcali

Natalia Moreno Quintero

Emcali este 2021 cumple 90 años y su gerente general, Juan Diego Flórez, habla sobre la realidad de la compañía, cómo afrontará el lío que envuelve a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, donde las obras están frenadas; y de las ayudas que han recibido los caleños por parte de la empresa durante la pandemia.



Gerente a la redacción del periódico nos llegan muchas quejas de los usuarios frente al aumento de la tarifas, ¿qué está pasando?

El aumento que puede haberse presentado en las facturas responde a los hábitos de consumo durante la pandemia, pero no sobrepasa el 3 % a nivel nacional. Sin embargo, es importante aclarar que las tarifas se encuentran congeladas desde que inició la pandemia y volverán a descongelarse este mes (marzo) por orden de la Comisión de Regulación de Energía y Agua.



Hoy, tras un año de pandemia, ¿cuál ha sido la ayuda de Emcali a los caleños ?

Hemos estado presente en la mesa de articulación de gremios, y hemos llegado a la conclusión de que se les van a descontar todos los intereses moratorios y sancionatorios a todos los usuarios de Emcali durante la pandemia, esto equivaldría a $40.000 millones.



Después de la pandemia, ¿cuál es la cartera de Emcali?

Tiene un recaudo del 98 %, se hizo acuerdo de pago con el 30 % de los usuarios para no generar mora y mantener el recaudo de la cartera.

El año pasado, el Concejo aprobó que Emcali cambiara su objeto social. Hasta ahora, ¿qué proyectos avanzan con este ajuste?

En junio de este año esperamos lanzar la línea blanca de electrodomésticos. Este ‘Marketplace’ de Emcali será facilitado a ciertas firmas de renombre para que vendan sus electrodomésticos y Emcali se queda con un porcentaje de las ventas de estos electrodomésticos. También estamos trabajando en servicios financieros y servicios de reparación certificados por Emcali.



¿Es decir que Emcali va a vender electrodomésticos?

La línea blanca de electrodomésticos se basará en el estudio financiero durante el primer trimestre del 2021. No será un servicio de reventa, sino que facilitará el canal de cobro. Se espera que una vez esté trabajando al 100 % presente ingresos adicionales de $5000 millones al año.



¿En qué otros servicios esperan ampliar a Emcali?

Estamos estudiando que se permita vender un seguro para que en caso de que el usuario se quede sin trabajo, este cubra el pago de su factura durante un máximo de tres meses. Además de prestar asesoría para encontrar empleo, entre otros beneficios. Se proyecta un costo de $1000 mensuales.



¿Cómo va el proyecto de generación de energías limpias?

Antes de que terminen los 4 años de administración actual esperamos contar con 12 plantas de 20 megas (de energía solar o alternativa), que cubran el 10 % de la energía total que produce Emcali, también se están evaluando otras alternativas como energía a través de biomasa. Se espera este año terminar las negociaciones y contrataciones para que a finales de 2022 entren en funcionamiento.

Frente a Telecomunicaciones, ¿cuál es su estrategia? Le confieso que después de 30 años me cambié de Emcali a otro operador. Frente a los precios y servicios de la competencia le queda muy complicado a Emcali pelear en el mercado...



Nuestro objetivo no es competir con otras compañías sino salvar Telecomunicaciones. Esto a través de “ordenar la casa”, ya sea con recorte de personal, mayor recaudación en sectores donde se paga un precio de venta mucho más alto y mayor cobertura en infraestructura, con esto se logró reducir las pérdidas de $140.000 millones año a $65.000 millones en el 2020. También Emcali se asoció directamente con Amazon Web Service, sin intermediarios, para ofrecer almacenamiento en nube a diferentes actores, ya sean privados o públicos. También pensamos extender su fibra óptica de manera regional a Buga, Lago Calima, Kilómetro 18, Queremal, Restrepo, Dagua y El Saladito. Se espera obtener ganancias de $1300 millones por 2500 usuarios cuando comience a funcionar en dos o tres meses.



¿Cómo va la relación con los sindicatos de Emcali?

La relación con los sindicatos va bien, aunque sería lo ideal evitar roces. Se quiere llegar a un acuerdo para hacer el recambio del 30% de empleados que, por cuestiones de edad, no pueden cumplir con ciertas ocupaciones.



¿Cómo va el proyecto de lecho del río?

Ya hicieron la adjudicación y están en la fase de solicitud de licencias para iniciar las obras. El contrato dice que se termina en 24 meses, pero luego de terminar la fase de la construcción del pozo se pueden adelantar varias etapas al tiempo, lo que permitiría que se entregue antes.



¿Por qué están insistiendo tanto en el tema de la factura digital de Emcali?

Se quieren pasar un mínimo de 150.000 usuarios a la factura digital, pues cada mes la compañía gasta $120 millones en imprimir y entregar las facturas. Esta transición debe ser voluntaria, pero trae beneficios como ser amigable con el medio ambiente. Además de esto, como la empresa tiene acceso a comunicación directa con el usuario, tener acciones predictivas, como avisar de un daño en la red, cortes en el servicio o reparaciones, a través del correo electrónico. Igualmente, al evitar que los usuarios llamen informando o preguntando por daños, se descongestiona la línea de atención al cliente, mejorando la prestación del servicio.



En cuanto a la convocatoria a los nuevos puestos de Emcali, se dice que ya fueron escogidos esos cargos por los mismos sindicatos…

Eso no es así. Entrarán en concurso 103 puestos operativos en 65 procesos de manera pública, tanto de nivel técnico como profesional en los servicios de energía y acueducto. Serán tres jueces para la elección de cargos, que prepararán las preguntas de manera privada para subirlas un día antes de la evaluación a una plataforma de evaluación. Todo esto para garantizar la transparencia del proceso.



Explíquenos muy bien el lío de la Ptar, porque se van de pleito millonario a un tribunal de arbitramento con el contratista...

En la anterior administración de Emcali se hace la licitación de un contrato para la adecuación de la Ptar, se le asigna a una empresa española que tiene antecedentes de incumplir con obras de este tipo en Envigado y se le asigna un plazo de 25 meses para terminarla –en mayo 5 del 2020-. Para esa fecha la ejecución de la obra es de solo un 57 %. Para ese momento Emcali no puede prorrogar el contrato. La interventoría de la obra, que no entregó ningún reporte o alerta de que la obra iba con retrasos. Se trata de la empresa española IDOM. Al iniciar la obra se le dieron $31.000 millones de anticipo al contratista.



¿En qué incumplieron ellos?

La obra debía contar con unos equipos a medida de la planta y que, para la finalización del contrato, debían estar instalados y funcionando. Una de las cláusulas del contrato era específica que esta condición debía cumplirse para terminar el pago al contratista. Al entrar a la licitación de contrato, se trató de hacer un acuerdo bilateral, pero por el incumplimiento con la maquinaria no se logró concretar. Al no llegar a un acuerdo con el contratista, se contrata a un experto para que logre evaluar la situación y mediar: Gandini y Orozco Ltda. En enero del 2021 entrega un informe demostrando que Emcali debe pedir el dinero del anticipo y los daños ambientales consecuencia del incumplimiento de la obra.



¿Y eso qué repercusiones ambientales tiene?

Por los daños ambientales, el Dagma sancionó a Emcali con el pago de una multa por $7000 millones, pues la planta no cubre con el tratamiento de agua que debe, ya que está operando al 86 % de su capacidad.



¿Entonces qué va a hacer Emcali?

Vamos a ir duro por el pleito por la Ptar, pues no solo se les va a reclamar lo pagado por adelantado, sino lo que sancionó el Dagma. La multa se acumula y aumenta cada año.



¿Qué tan cierto es que Juan Carlos Abadía tiene influencias en Emcali?

A palabras necias oídos sordos, no tengo nada que decir al respecto.



Pero le repito en la calle se dice que Juan Carlos Abadia es el que controla Emcali...

Qué te puedo decir, no sé de dónde salen esas aseveraciones que no son ciertas...