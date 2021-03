Renovación de la Avenida Sexta estará a cargo de la Secretaría de infraestructura

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En la Avenida ya no habría bahías de parqueo. En su lugar se habilitaría un bicicarril y aditamentos. El estacionamiento sería en las calles adyacentes a la vía

El proyecto de renovación urbana de la tradicional Avenida Sexta será operado por la Secretaría de Infraestructura.



"La intervención en el espacio público del corredor vial será de 2,1 kilómetros, con un área de 28 mil metros cuadrados, desde el Paseo Bolívar hasta la Calle 36, donde se realizará la megaobra del Puente Chipichape", detalló Néstor Martínez, secretario de Infraestructura.

El secretario Martínez dijo que con este proyecto busca favorece el uso peatonal y fortalecer el espacio comercial y residencial.



"Las redes de alcantarillado, acueducto, energía y telefonía se va a subterranizar para que la Avenida Sexta quedé limpia para poder disfrutarla al máximo", dijo.



Y agregó: "Durante la construcción reactivaremos la economía con más empleos y cuando esté terminada el comercio y el turismo continuarán con la reactivación".



Además, el jefe de esa dependencia contó que hay sectores de la Avenida Sexta que han denominado como patrimoniales y de salsa. En otra zona habrá un museo.



"Nosotros creemos que esta obra no será un gran trauma para la comunidad, ya que no se va suspender el tráfico, puesto que las redes están por la zona de andenes. Vamos a trabajar en varios frentes para que el comercio no se vea tan afectado", señaló

¿Qué se piensa hacer?

Diana Muñoz, asesora a cargo del proyecto de renovación de la Avenida Sexta, explica que la intención es crear una especie de tapete uniforme de ladrillos asalmonados en el espacio público que dé continuidad a la estética de la Plazoleta del Correo.



Muñoz señala que el proyecto está listo para salir a licitación, tal como lo anunció el alcalde, Jorge Iván Ospina, el próximo 1 de abril.



La proyección que hace la Alcaldía es que concretar el proyecto llevaría dos años. Así las cosas, en septiembre de este año iniciaría la preconstrucción, que tardaría dos meses, y en noviembre arrancarían los trabajos civiles, en los que se deberían ir 22 meses. En total, se invertirán $60.000 millones, vía crédito.



La asesora indica que para poder abarcar los 2,1 kilómetros de esta obra, que comprenderá desde Plazoleta del Correo (Calle 12) hasta el Parque de la Música (Calle 34), será necesario dividir los trabajos en tres etapas de 700 metros cada una.



“Los trabajos los empezaríamos por la zona más lejana del CAM, donde sentimos que puede haber menos congestión vehicular, progresivamente llegaríamos hasta el centro. Es el mejor momento para intervenir la Sexta, porque el 40 % de los locales han cerrado y los que están abiertos funcionan en periodos cortos; este proyecto será un movilizador económico y de valorización del sector”, dice Muñoz, quien apunta que la intervención generaría 7000 empleos directos y 2500 indirectos.