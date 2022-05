Suspenderían las licencias de 33 conductores de ambulancias

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, informó que se le suspenderían las licencias a 33 conductores de ambulancias que operan en la ciudad, por cometer infracciones de tránsito de manera reiterada y por realizar maniobras peligrosas al volante.



“Nos estamos enfocando en las infracciones que corresponden a acciones que pueden poner en peligro tanto a los paramédicos y ocupantes de las ambulancias, como a todas las personas que se encuentren alrededor en el momento en que estas circulan”, manifestó el Secretario.



De igual manera, indicó que con estas revisiones se busca que haya una mayor responsabilidad por parte de las empresas con respecto al trabajo intensivo con sus conductores.



El pronunciamiento se hizo después de que se anunciara la notificación de inicio en los procesos de embargo a 16 vehículos de 14 empresas de ambulancias en Cali, estas son: Emergencia Médica CR, Centro Médico IP Salud, Cuidado de Vida, Emergencia Médica Especializada, Fundación Valle de Lili, Grupo Empresarial R.G.A., Grupo Servicio Integral Médico, Herrota & Asociados, MG Medical Group, Red de Salud Oriente, Servicio Asistencial, Sistema Integrado en Salud Médica y Ocupacional, Soporte Vital Cali y Vital Center Cali.

El secretario de Movilidad, William Vallejo, explicó que se revisarán conductas como el no uso del cinturón, no tener el Soat vigente, no detenerse en una luz roja, entre otras.

Movilidad encontró que las empresas acumulan 116 multas, cometidas entre 2021 y 2022, por un valor de $ 71 millones.

Al respecto, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, puntualizó que hace más de tres semanas se vienen realizando operativos. Recordó que, con las competencias de Distrito en Salud, la Secretaría tiene la potestad de cerrar la operación de ambulancias en la ciudad. “Llevamos 77 vehículos verificados, de los cuales siete han tenido medidas de cierre; también hemos visitado a diez empresas de la ciudad, una de ellas con cierre temporal”.



Frente a la idea de que los Bomberos de Cali sean los encargados del servicio de ambulancias, propuesta que circula en el Concejo, la funcionaria opinó: “Estoy es de acuerdo con que esto lo asuma el Estado, en la modalidad que sea, pero si no es asumido por parte del Gobierno, tanto en el manejo de las calles como las empresas, va a ser muy difícil superar esta situación”.