Stefania Doglioni Vélez, nueva secretaria de Turismo de Cali.

Álvaro José Carvajal Vidarte

Stefania Doglioni Vélez, quien se venía desempeñando como directora ejecutiva de Cali Valle Bureau, se posesionó este miércoles como nueva secretaria de Turismo de la capital del departamento.



Doglioni Vélez llegará en reemplazo de Carlos Martínez Noguera, quien se encontraba en la dependencia desde el inicio de la Alcaldía de Jorge Iván Ospina.



"Stefania es una administradora, empresaria, con experiencia en turismo y está en la idea de consolidar a Cali como un Distrito Especial turístico, en proyectar la recuperación de un sector muy afectado global, regional, nacional y localmente por la pandemia y nosotros por el paro y establecer una estrategia de marketing de ciudad en el mundo entero", destacó el mandatario local.



Ospina enfatizó en que, hoy en día, Cali "está siendo reconocida en todas partes. Necesitamos que esa visibilización que tiene la ciudad también sea una visibilización positiva en términos de todo lo que como cultura, gestión social, gestión territorial se desarrolla en nuestro espacio".



El jefe del Ejecutivo local destacó que Doglioni Vélez entra a hacer parte de un gabinete municipal "que hoy es mayoritariamente cubierto por mujeres lideresas".

Por su parte, la nueva secretaria de Turismo habló sobre los retos que tendrá al frente de la dependencia.



"Sin duda el sector más afectado es el turismo. La idea es trabajar principalmente en tres aspectos: el fortalecimiento del sector, aprovechando que no estamos teniendo tantos turistas, para poder reactivarnos con los mejores estándares de calidad y con la mejor oferta para seguir atrayendo visitantes nacionales e internacionales", explicó Doglioni Vélez.



El segundo reto tiene que ver con la promoción de la ciudad. "Lo dijo el señor alcalde: Cali está siendo reconocida a nivel mundial, y creo que debemos aprovechar esa ola para cambiar ese mensaje y mostrar que somos una ciudad que debe ser visitada y sobre todo que se deben realizar eventos para que vengan más turistas", apuntó.



Doglioni Vélez enfatizó en que se enfocarán en potencializar la promoción de la ciudad a través de los eventos de diversa índole, como los de tipo académico, empresarial y cultural.



"Y el tercero y muy importante es articulación: el sector es transversal a todos los procesos de las ciudades: a su gente, a la cultura, al deporte, a la juventud; pero también además a todo lo que va a pasar en planeación, los grandes proyectos que tiene esta administración en términos de planeación e infraestructura, van a permitir ser un activo para el turismo", agregó.



La nueva secretaria es administradora de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Externado de Colombia . Trabajó en el Greater Bogotá Convention Bureau durante casi cuatro años y allí lideró procesos de coordinación estratégica.



"Se me dio la oportunidad, cuando nace el Cali Valle Bureau, de venir a trabajar por mi ciudad y liderar procesos enfocados mucho en la promoción. Lo que me hizo conocer cuáles eran las falencias que teníamos como destino, por eso vamos a trabajar fuertemente también en el fortalecimiento", destacó.