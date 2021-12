"Somos minoría en el Concejo, pero mayoría en la calle": Diana Rojas

“El pueblo unido jamás será vencido”. Esta es la premisa que corearon al unísono decenas de ciudadanos el pasado 9 de diciembre en el hemiciclo del Concejo de Cali.



El motivo: acababa de hundirse en primer debate el cuestionado proyecto de acuerdo ‘Cali Inteligente’ propuesto por el alcalde Jorge Iván Ospina.



Ese día significó para la concejala Diana Rojas “el momento más emocionante que he vivido en el Concejo. Tenía el corazón hinchado, sentí que aún hay una ciudadanía que está muy activa reconociendo lo valioso que es la participación ciudadana”.



Ese sentimiento se notó en su rostro y en sus brazos, que levantaba eufóricamente para unirse al triunfo con una pancarta: #DigoNoACaliInteligente.



Días antes, Rojas y los también cabildantes Roberto Ortiz y Ana Erazo llamaron a la ciudadanía a asistir al Concejo para rechazar la iniciativa que tenía como fin crear “una empresa de papel para manejar a sus anchas $142 mil millones de alumbrado público al año”, según expuso la integrante del ala ‘beligerante’ del liberalismo en Twitter.



Eran ya las dos de la tarde, hora en la que debía iniciar la sesión, y las personas en la tribuna eran pocas. “Sentí que habíamos perdido”, cuenta.

Solo fue cuestión de impuntualidad, pues, para sorpresa de todos, hombres y mujeres irrumpieron en las instalaciones del Cabildo, demostrando que sí habían escuchado el llamado.

Lea también: ¿Por qué es tan difícil controlar la venta de pólvora en Cali?, preocupa cifra de quemados



“Yo no pensaba que iban a llegar tantas personas, ellos hicieron que el debate fuera más fuerte, no podía de la felicidad”, señala Rojas.



Pero el de ese día no ha sido el único motivo de orgullo para la concejala en sus dos años de gestión.



También destaca el momento en que les contó a los caleños que el Mandatario local solicitaba “un cheque en blanco por $650 mil millones” o que al cierre de este 2021 logró sacar adelante dos proyectos de acuerdo.



El primero está relacionado con una de sus pasiones: el deporte.

Diana, quien cada tanto participa en carreras de triatlón y casi todas las madrugadas monta bicicleta, reconoce que los deportistas necesitan ejercitarse sin miedo por su seguridad.



Por eso trabajó en la propuesta que articulará las secretarías de Cultura y del Deporte con la Unidad de Servicios Públicos en torno a rutas seguras para los ciclistas, patinadores o runners de la capital vallecaucana.



El segundo y más reciente proyecto de acuerdo es referente a la marca que tendrá Cali para el año 2024, lo que implicará que “cada cuatro años la ciudad no tenga un cambio de marca de Gobierno. Esto nos va a traer ahorros”, señala quien naciera en el barrio San Fernando Viejo.



Sus fuertes pronunciamientos en algunos de debates de control a la Administración local le han valido a Diana ser catalogada como opositora del alcalde Ospina.

El mayor temor que siento es siempre poder encontrar las palabras correctas para poder expresar y denunciar lo que estoy viendo desde una labor de investigación”.

“Yo no siento que soy oposición, sino que seguramente a algunas personas les molesta que uno cuestione y esperarían que cualquier proyecto tenga que pasar por el Concejo sin ningún debate ni preguntas pertinentes”, explica, agregando que oposición sería votar todo en negativo.

​

“De 28 proyectos, he estado de acuerdo con la mayoría. La Administración Municipal no lo reconoce, únicamente reconoce los poquitos debates muy fuertes que hemos dado desde esta curul, pero se le olvida que es responsabilidad dar el debate pertinente en los momentos pertinentes”, advierte la economista de profesión.



Por lo pronto, los caleños y las caleñas seguirán viendo a Diana Rojas desempeñándose en el ámbito político, desde su silla en el Cabildo, pero también caminando la ciudad.



“No habría podido hacer una labor como la que vengo haciendo sin el apoyo de los ciudadanos. Podemos ser minoría en el Concejo, pero somos mayoría en la calle”.