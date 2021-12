¿Por qué es tan difícil controlar la venta de pólvora en Cali?, preocupa cifra de quemados

Mientras la venta de pólvora y juegos pirotécnicos está prohibida en Cali desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero del próximo año, en los municipios vecinos, como Candelaria y Yumbo, es legal y no han expedido ningún decreto que evite su comercialización.



Eso hace que cualquier ciudadano de Cali pueda ir al vecino municipio y comprar sin problema artefactos cuya mala manipulación han dejado lesionados. En el Valle del Cauca ya van 29 quemados y en Colombia, un total de 315, muchos más que en 2020.



De acuerdo con Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, al contrario de años pasados, en los que era fácil encontrar puestos de venta de pólvora en el espacio público o locales dedicados abiertamente a este negocio, las autoridades han notado que la pirotecnia se está vendiendo de una manera más camuflada.

“Los anuncios públicos y la publicidad que se ha hecho en contra de la pólvora ha dificultado la incautación, dado que la venta ya no tiene lugar en puntos neurálgicos como San Andresito, el Pasaje Cali o en la Avenida Sexta entre calles 13 y 14, sino que se ha descentralizado más en los barrios, sobre todo en el Distrito y Floralia”, explicó Dranguet, quien aseguró que los operativos han permitido incautar algunos kilos de pólvora desde que iniciaron los controles en el Día de las Velitas (información que se dará a conocer el lunes). Al parecer ahora se utilizan las redes sociales para ofrecer estos productos y entregarlos a domicilio.

La Alcaldía de Cali busca enlaces con los municipios vecinos para fortalecer los controles de venta de pólvora durante la época de Feria y evitar más lesionados.

Dranguet agregó que ya hacen seguimiento a tres fábricas que producen estos artefactos, de manera artesanal, en la ciudad de Cali: una de ellas ubicada en el sector de Polvorines (más arriba de Meléndez), otra en Siloé y una más en la Comuna 6, que se encuentra en estos momentos en investigación.



“Hemos encontrado materiales tanto importados como artesanales. Pero la lógica me dice que la pirotecnia no es importada, porque la DIAN ha reportado que los contenedores legales se han retrasado en llegar a Colombia, por lo que uno creería que están ofreciendo lo que llegó el año pasado del exterior”, enfatizó el Subsecretario.

En recorridos hechos por El País en diferentes partes del centro de Cali, en especial sobre la Calle 14 con Carrera 9, se ha evidenciado que la venta de pólvora se incrementa en los días que son fechas con eventos importantes como el 7, 24, 30 y 31 de diciembre, mas no en el resto del mes. Y dada la prohibición, los productos no son expuestos en los stands, sino usualmente debajo de ellos.



Este medio también visitó la Feria Pirotécnica en la vía Cali-Candelaria, a pocos minutos del puente Juanchito, en donde al menos 17 familias comercializan dichos elementos, así como figuras para quemar durante el Año Nuevo.



“La Ley 670 del 2001 nos permite comercializar productos pirotécnicos, los cuales tienen una entrada legal al país, en especial desde la China. Por eso nosotros decimos que vendemos juegos pirotécnicos y no pólvora. Aunque el Alcalde de Cali tiene la libertad de prohibirla, creo que más bien se debe reglamentar su uso; lo prohibido provoca más atracción sobre algo y menos conciencia”, aseguró Lucero Hernández, presidente de la Asociación de Comerciantes de Juegos Pirotécnicos del Valle, ASOCOFUP.

Según cuenta, este negocio existe en Juanchito desde hace 32 años, “por lo que es una tradición y nosotros estamos organizados, tenemos conocimiento de cómo manipular los productos y no vendérselos a menores de edad”.



“Por este tiempo nos compran bastante diferentes empresas para realizar despedidas, celebraciones de fin de año nuevo y algunos comerciantes del centro para revenderlas, pero a ellos les interesan cosas pequeñas como chispitas o volcanes”, explica Hernández, quien aseguró que el gremio está afiliado a la Federación Nacional de Pirotécnicos, Fenalpi.

Heridos

En lo corrido del mes de diciembre un total de 29 personas han resultado lesionadas por manipular pólvora en el Valle, o sea dos casos por encima del periodo 2020-2021.



14 de esos corresponden a menores de 18 años. La mayoría de los eventos fatales se han concentrado en la ciudad de Cali, en donde se reportan 13 casos, y Tuluá, en donde hay cuatro heridos.