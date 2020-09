Solicitarán crédito para aliviar crisis del sistema MÍO

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Metrocali está a la espera de la aprobación de un crédito por $88.000 millones, que será tramitado por el Municipio ante Findeter, para cubrir parte del déficit operacional generado durante la pandemia por Covid-19 en el MÍO.



De acuerdo con el Gobierno Nacional, las entidades territoriales son las autorizadas para realizar la solicitud del crédito y es el Ministerio de Transporte el que analiza las necesidades que tienen los sistemas para así emitir el certificado de potencial bancario (CPB), exigencia indispensable para obtener los recursos.



La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, señaló que desde esa cartera se habilitó una línea de crédito con capacidad de $645.000 millones para garantizar la continuidad de la operación de todos los sistemas de transporte masivo del país.

“El objetivo de esta línea de crédito es aliviar el déficit financiero de los sistemas generado por el Covid-19, tanto por la disminución de pasajeros como por las restricciones debidas a los protocolos de bioseguridad. La tasa es del IVR más 2,3 % mes vencido; es una tasa compensada, subsidiada en su mayoría. Esta es una línea que tiene un plazo de pago de hasta 10 años y un periodo de gracia de tres años”, dijo Orozco, quien recordó que esta línea de crédito solo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.Transmetro, de Barranquilla, fue el primer sistema de transporte masivo del país en acogerse a los créditos. En total, a dicha empresa se le aprobaron $40.000 millones para cubrir su déficit.

Al respecto, Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, señaló que el alcalde Jorge Iván Ospina, a través del Departamento de Hacienda, autorizó a Metrocali a acceder a este préstamo.

Actualmente el sistema opera con 650 buses (600 en calle y 50 en reserva) que deben cubrir 59 rutas en día hábil, mientras que los sábados solo funcionan 53 rutas y los domingos y festivos, 49

“El crédito asignado por el Ministerio de Transporte para el MÍO es de $88.000 millones, que ya están en gestión. Lo que se debe hacer ahora es que el Municipio presente un proyecto de acuerdo al Concejo para que autorice el endeudamiento y esto se realizaría en el marco la solicitud de un crédito amplio, alrededor de $600.000 millones, y ahí estaría incluida la partida para el masivo”, aseguró Ortiz.



El funcionario hizo hincapié en que la disponibilidad de estos recursos se hace “urgente” y que espera que en uno o dos meses puedan tramitarse para impulsar la operación del sistema.



Hoy, el total del diferencial tarifario, que se debe cubrir con el Fondo de Estabilización de Subsidio a la Demanda, Fesde, es de $306.000 millones. Y de acuerdo con Ortiz, el déficit del sistema de transporte masivo es de $166.000 millones para este año, teniendo en cuenta la emergencia por Covid-19.

“Para este año se tenía un presupuesto, sin la emergencia por Covid, de $150.000 millones: $130.000 para operación y $20.000 para inversión tecnológica. Entonces, a parte de esos $130.000 millones que teníamos, por el decreto 555 que permitió tener recursos de cofinanciación de la sobretasa a la gasolina para la operación, pudimos jalonar $50.900 millones para cubrir el déficit de operación. Con estos recursos estamos rozando los $200.000 millones, pero falta dinero y tendremos que recurrir al préstamo”, dijo Ortiz.

Según Cali Cómo Vamos, el año pasado el MÍO solo tenía activa el 76,7 % de su flota. Esto, si se compara con otros sistemas de transporte masivo del país, es el porcentaje más bajo a nivel nacional.

El funcionario señaló que, de aprobarse el crédito a través de Findeter, los $88.000 millones irían directamente al Fesde y, por ende, a los cuatro concesionarios del sistema.



En este punto hay que mencionar que desde mediados de agosto el ente gestor del MÍO decidió suspender 21 rutas que tenían baja demanda y cambiar el horario de servicio de otras 24 para ahorrar pagos a los operadores, que perciben recursos teniendo en cuenta el número de kilómetros que recorren. No obstante, con la inyección de recursos se podría evaluar el retorno de varios recorridos.



“Estamos en una etapa de reestructuración y de acomodar rutas, de mirar cuáles son las mejores; las que hoy tenemos nos dan el cubrimiento espacial de toda la ciudad. Estamos optimizando recursos y si vienen los $88.000 millones podríamos mejorar algunas frecuencias, podríamos rehabilitar algunas rutas; estamos dispuestos a hacer ajustes en la medida en la que el número de pasajeros aumente”, insistió Ortiz, quien señaló que el sistema está movilizando entre 165.000 y 170.000 pasajeros por día.



Para el concejal Fernando Tamayo recurrir a este préstamo es “seguir echándole gotas de agua a una piscina y hoy seguimos evidenciando que el sistema es totalmente inviable. Nos metimos en el cuento del Fesde y autorizamos unas opciones de financiación con el compromiso de que los operadores aumentarían los buses y las frecuencias, pero esto no se produjo. Todo el esfuerzo se hace pensando en dignificar el transporte público, pero eso no se ha visto pese a todos los recursos que se han invertido”.



Tamayo remarcó que en medio de la crisis del sistema, acentuada por la pandemia del Covid-19, es conveniente considerar la liquidación de Metrocali. “Como está configurado el sistema, con los contratos que hay actualmente este proyecto es inviable. La piratería reina en vastos sectores de la ciudad, el transporte público colectivo es una alternativa que no cuesta nada a la ciudad. Se debe estudiar acabar con esta versión del MÍO, que es fallida, y mirar un sistema con variables diferentes, que pueda consolidar el transporte intermodal y que genere una forma digna para movilizarse”, dijo.

Recursos para rutas

​

La eventual llegada de nuevos recursos, vía crédito con Findeter, podría poner de nuevo en marcha algunas de las rutas que fueron suspendidas de indefinidamente, como la A24, A36, A37A, A41C, A45B, entre otras.



Asimismo, dichos fondos contibuirían a reactivar los recorridos de aquellas que solo están operando en horas pico desde hace un mes, como la A04, A05, A06, A11, A12A, A12B, entre otras.