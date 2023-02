Sindicato de Emcali le pide al Gobierno que le condone a la empresa deuda que supera el billón de pesos

El Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) le envió una carta al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pidiéndole que condone una deuda de $ 1.8 billones que tiene la empresa de servicios públicos de los caleños con la Nación.



No es la primera vez que se realiza este pedido desde el grupo sindicalista, por lo cual ya ha sido obviado por el Gobierno Nacional en anteriores oportunidades y otros mandatos.



“La deuda en cuestión nació de los compromisos de Emcali con la ciudad, por lo cual adquirió créditos internacionales que se supone terminarían siendo asumidos solidariamente por la Nación, lo que no ocurrió”, comenta la carta.



De acuerdo con Sintraemcali, los recursos fueron utilizados para la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Cañaveralejo, pero embaucaron a la empresa en una “deuda impagable”.



El comunicado menciona que Emcali ya ha pagado $ 883.487 millones a la Nación entre el 2016 y el 2022, lo que ha significado el 65 % de la utilidad operacional de la empresa, dinero que no ha podido ser invertido en mejoras que se necesitan para la prestación de los servicios hacia la ciudadanía.



“Las limitaciones en inversión para una empresa como Emcali generan problemas graves, como impedir los desembolsos para la urgente reposición de las redes de alcantarillado, que cuesta alrededor de $ 1.5 billones, o, por ejemplo, la incursión de la compañía en auténticos proyectos de generación de energía, que a la larga contribuyen a la soberanía energética de la región y el país”, sostiene Jhonni Alexander Trejos, vicepresidente de Sintraemcali y quien firma la misiva.



El líder sindical concluye que la única salida es la condonación “sin condiciones” de la deuda, la cual asegura está asfixiando a Emcali y a los caleños, quienes han tenido que soportar el peso de este compromiso financiero con el pago, mes a mes, de sus facturas.