El termómetro puede llegar a los 40 grados: lo que dicen los expertos sobre la ola de calor que se siente en el Valle

Por estos días es común que todos los habitantes de la ciudad se quejen por las altas temperaturas, tanto en el día como en horas de la noche.



Los sensores de temperatura han marcado hasta los 36.4 grados centígrados, y podrían seguir en aumento, incluso hasta los 40 grados, dijo la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto.



“El Valle del Cauca y en general la región Andina está transitando por la primera temporada seca del año. Ese primer periodo empezó en enero y va hasta marzo”, dijo Óscar Ramírez Benjumea, profesional especializado de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CVC.



El experto sostuvo que el calor no solo se está presentando en Cali sino en todo el departamento, y el pico de la temperatura más alta se da entre las dos y tres de la tarde, aunque los ciudadanos pueden percibir que el calor es permanente.



Asimismo, explicó que en las horas de la noche también se siente un ambiente caliente en los hogares porque “las condiciones de estabilidad de la atmósfera y la ausencia de vientos, hace que se concentre más el calor en la superficie, por ende, al no tener fuertes vientos el aire no circula y se forma una burbuja de calor”.



Según la CVC, el Fenómeno de la Niña no se ha ido aún, sino que se está marchitando, “entonces que no se haga raro que en medio de estos días vengan lluvias esporádicas al final de la tarde, porque nuestro clima es variable. Aquí podemos estar en temporada seca y llueve, o puede pasar todo lo contrario”, comentó Ramírez.



Por su parte, Rodrigo Zamorano, Secretario de Gestión del Riesgo de Cali, afirmó que es difícil predecir cuánto subirán las temperaturas porque el clima es muy variable y depende de muchos factores.

No obstante, dice que hay una gran probabilidad de que las lluvias regresen en abril y baje la temperatura, todo dependerá si disminuye o no el Fenómeno de la Niña.



Advertencias

Con la llegada de las altas temperaturas, aparecen otros problemas en la ciudad.



El Secretario de Gestión del Riesgo de Cali explicó que “llevamos 21 meses con superávit de lluvias, lo que produjo una masa de vegetación muy robusta y con esta estacionalidad seca pueden ocurrir incendios forestales muchos más complejos de los que tenemos”.



Esto lo ratificó María Susana Muhamad González, ministra de Ambiente, quien informó ayer -durante una rueda de prensa- que “en esta temporada ya hemos tenido 1408 incendios, lo que constituye una reducción del 58% respecto al año anterior”.



Otro punto a tener en cuenta es que durante el día la radiación solar es muy alta, lo que puede traer graves afectaciones a la salud como irritación, quemaduras, dolor de cabeza y hasta la posibilidad de desencadenar en un cáncer de piel.



Sara Vanegas, residente de segundo año de Dermatología de la Universidad del Valle, recomienda que las personas se mantengan hidratas y usen constantemente protector solar.



“El uso del sombrero, gorras y sombrillas son muy importantes para evitar la exposición directa al sol”, detalló la médica.

A propósito

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, indicó que la región Andina, Caribe, Orinoquía y Amazónica se mantiene en alerta roja por probables incendios.



Se debe evitar hacer fogatas o dejar residuos de materiales que permitan concentrar la radiación. En caso de incendio reportar a las autoridades de Gestión de Riesgo de Desastres departamentales, distritales y municipales.



Se espera que la temporada de lluvias empiece en abril.