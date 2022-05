Sin afectaciones: el reporte de las autoridades de Cali tras el temblor que sacudió la región

Tras el temblor que sacudió a Cali, al Valle del Cauca y a varias regiones del país en la tarde de este jueves, el alcalde Jorge Iván Ospina dio un parte de tranquilidad a los caleños.



“Hemos tenido un evento sísmico que se ha sentido en nuestra ciudad, que ha tenido epicentro a 50 kilómetros hacia el occidente de la represa del Lago Calima. Queremos informar a la comunidad que no tenemos daños, no tenemos pérdidas de vidas, tampoco lesionados”, manifestó el Mandatario local sobre el temblor que tuvo una magnitud de 5.5.



No obstante, Ospina recordó la importancia de atender las recomendaciones de las autoridades. “Es muy importante estar atentos a las informaciones que brinda la autoridad competente y construir una cultura de asumir responsabilidad en momentos como este”, puntualizó.

🗣 “Queremos decirle a toda la comunidad de Cali, que no tenemos ningún tipo de evento mayor en nuestro territorio; ni en relación a vidas humanas, lesionados o daños importantes en toda nuestra geografía” @JorgeIvanOspina #TeQueremosCali pic.twitter.com/SBOTRMbBFI — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) May 12, 2022



Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, recordó a la ciudadanía seguir el protocolo establecido para estas emergencias: “somos primeros respondientes, debemos pensar: no corro, no grito y no me devuelvo”.



Sobre los pasos a seguir en caso de un sismo, Zamorano hizo algunas sugerencias: “mira en su entorno si hay alguna afectación, en este caso el sismo, y a partir de esa observación usted toma una decisión. En la mayoría de los casos es probable que lo mejor sea quedarse quieto, si está en un piso alto y no ve afectaciones no hay necesidad de evacuar, por ejemplo”.



Una estrategia importante, según él, es "tener identificado un triángulo de la vida", es decir, "una estructura robusta y fuerte, una estructura metálica, por ejemplo. Y en el evento de un sismo se inclina al lado o debajo de esta estructura, mientras pasa el riesgo. También es necesario alejarse de las ventanas, para prevenir riesgos por la ruptura de vidrios.