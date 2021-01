Siguen remisiones de pacientes con covid-19 de Cali a UCI de otras regiones

Jhon Edward Montenegro Jimenez

“Si bien hemos logrado reducir la espera de pacientes covid en cola de 16 por día a siete en promedio para acceder a camas de UCI, la alerta naranja en el sistema de salud se mantiene, dada la alta ocupación de las unidades, lo que nos hace remitir a los pacientes a regiones vecinas del Valle que tienen disponibilidad”.



Así lo aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, quien indicó que hasta el momento han encontrado disponibilidad en Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío por medio de una ruta humanitaria establecida por el Ministerio de Salud, pero que a veces los pacientes y sus familiares se niegan a acceder, dada la lejanía y dificultades que implica el desplazamiento.



La funcionaria contó que esta semana se presentaron 17 pacientes en espera de una cama, de los cuales 11 lograron cupos en UCI de departamentos vecinos, pero que al final solo uno decidió ser remitido.



“Hemos tratado de dar apertura de camas, pero eso ha disminuido el estándar; por ejemplo, esta misma semana tuvimos que sacar tres pacientes por fuera del Valle: uno hacia Risaralda y dos hacia el Cauca. Pero también hemos abierto la capacidad al recibir medicamentos que nos hacen falta y nos los dieron muchas clínicas en préstamo”, indicó la Secretaria de Salud.



Lesmes agregó pese a que al inicio de la pandemia el Valle logró una bolsa solidaria de UCI para ampliar la capacidad a 1143 camas, más de 100 han tenido que ser clausuradas por la falta de insumos, que presentan sobrecostos no solo en el Valle sino también en el país, dada su fuerte escasez. Esto ha implicado que el departamento tenga que invertir $4400 millones para comprar esos medicamentos, principalmente sedantes y anestésicos.



“Dada la negativa de los familiares o pacientes de ser remitidos por fuera, pierden su prioridad para dársela a quien está detrás. Esto ha implicado que estas personas deban esperar doce horas o más para recibir un cupo dentro del departamento”, aseguró la funcionaria.

Lea también: Colombia se prepara para el año "más retador en la historia de la salud", según Minsalud



Además, explicó: “ La institución donde está el paciente entrega unos datos al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, del Valle: como edad, qué comorbilidades tiene, su estado general y los indicadores de riesgo por complicaciones de salud. Sobre estos datos, hacemos una lista de priorización, en cuyos primeros lugares están quienes se encuentran más graves. Con respecto al coronavirus, es imprescindible un tratamiento oportuno y rápido como factor diferenciador a la hora de responder a las dificultades de salud que pueda presentar el paciente”.



El midazolam, propofol y rocuronio son algunos de esos sedantes y anestésicos que urgen en las UCI no solo del departamento, por lo que los médicos se han visto obligados a usar otros medicamentos que no son tan efectivos para el paciente grave con covid, según advirtió el internista Elías Vieda Sílva, representante en el Valle de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, AMCI.



“La falta de estos insumos no impide como tal el proceso de intubación, pero sí hace imposible acoplar el paciente al ventilador, mantenerlo estable en el tiempo que dura el proceso de infección durante la alteración respiratoria y tenerlo completamente relajado, Además, sería irrealizable el proceso de pronación (cambio de posición del paciente en cama para mejorar la oxigenación)”, explicó Sílva.



Para el representante de AMCI en el Valle, el llamado de las autoridades regionales de remitir los pacientes covid a otros departamentos ante la falta de camas es una medida “desesperada pero que en situaciones de calamidad pública es necesaria implementar”.



El internista agregó: “En dos semanas podremos ver qué tanto ha sido el impacto en el crecimiento de los casos de pacientes covid, producto de la situación de derroche de los últimos días. Si las UCI alcanzan una ocupación del 100 %, la situación se volvería completamente insostenible. Y hablar de una expansión de las unidades conlleva a tener más medicamentos, que de por sí están muy escasos”.



A su vez, Fabián Andrés Rosas, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Medicina de Emergencias, ACEM, explicó que a diferencia de la primera ola, en la que los servicios solo atendían a pacientes covid, en esta oportunidad también coinciden los heridos por accidentes de tránsito, personas con patologías críticas, etc, lo que termina por desbordar las capacidades médicas, ya de por sí agotadas ante la creciente en la curva epidemiológica.



“Aunque algunos hospitales se desbordaron en su momento, había recursos e insumos. Ahora no, dado que hay mucho requerimiento de los mismos por varios tipos de pacientes. Es por eso que además de que las camas de UCI no son infinitas, resulta imposible cerrarle las puertas a los pacientes críticos y no críticas en las unidades de urgencias”, aseveró el emergenciólogo.



De hecho, la Secretaría de Salud del Valle recomendó a los ciudadanos que acudan a los servicios de urgencia solo cuando su situación pone en riesgo su salud y vida.



Aun así, el Director de la ACEM afirmó: “Pese a que las autoridades nos dicen que ellas se encargan de administrar las UCI, a la hora de buscar cupos es bastante difícil, dado que la respuesta de algunas ciudades solo permite tener un máximo de cuatro camas disponibles o mucho menos, sobre todo si han cerrado los espacios que al inicio habilitaron como centro hospitalario, como Bogotá con Corferias”.



Finalmente, Rosas exhortó a que el Gobierno Nacional y las localidades replanteen el impacto que puede tener la apertura económica por estas fechas, ante la inminente alza de los indicadores de contagio.

Pago por disponibilidad



Por dos meses más se extendió el pago por disponibilidad de las unidades de cuidado intensivo e intermedio para pacientes con Covid-19 en todo el país, según ordenó esta semana el Ministerio de Salud por medio de la Resolución 2476 de 2020.



”Con esto, se amplía el reconocimiento del anticipo por disponibilidad a las IPS públicas y privadas, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2020”, precisó la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego.



En este sentido, ya se completan siete meses de los anticipos. Cabe anotar que entre junio y octubre fueron cancelados $289 mil millones a las aseguradoras, mientras que para noviembre y diciembre se espera reconocer reconocer $183 mil millones más.



Por su parte, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, aseguró que la ciudad continúa con un porcentaje de ocupación de las UCI del 88% para pacientes covid y 90 % en general.



“Continuamos con el desescalamiento de la ocupación, fortalecer la logística terrestre cuando sea necesario desplazar pacientes a otras ciudades y esperamos que el Ministerio esté distribuyendo los medicamentos desde mañana (hoy)”, agregó Torres.