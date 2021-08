Sigue llamado al autocuidado para evitar más picos del covid-19

El comportamiento de la pandemia en Colombia sigue presentando una disminución en número de contagios, personas en UCI y fallecimientos, muestra de esto, son las cifras más recientes de decesos diarios por cuenta del covid-19, rondando en 200 personas, cuando en los anteriores picos era de hasta 900 muertes.



Un panorama similar se vive en el Valle del Cauca, más específicamente en Cali, donde diariamente disminuyen las cifras relacionadas a la Covid-19, llegando a registrar alrededor de 15 muertes diarias y una media de 400 casos de contagio.



Ante esto, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, agregó que “en ocupación de UCI este viernes estamos en un 84 % de los cuales el 45 % es con carga covid, lo que significa alrededor de 391 personas hospitalizadas en UCI; ya hemos disminuido de tener 600 personas en el pico más alto a tan solo tener 391. Además tenemos un número efectivo de reproducción que está en 0,7 con una disminución de casos reportados diariamente y también una mortalidad que viene bajando”.



De igual manera, la funcionaria manifestó que para seguir con este comportamiento descendente es necesario continuar con las estrategias que han adelantado hasta el momento.



“Las estrategias realmente no cambian, es continuar con los protocolos de bioseguridad, es lo único que hay hasta el momento demostrado el uso de tapabocas es inminente y el lavado de manos son las herramientas para así mantenernos en un bajo numero de personas hospitalizadas y en UCI y también, claramente, la adherencia a la vacunación”.

Según cálculos de la Secretaría de Salud de Cali, se lograría la inmunidad de rebaño, de seguir con este ritmo, en alrededor de 90 días, dependiendo de la disponibilidad de biológicos en la ciudad.

En ese mismo sentido, el epidemiólogo Róbinson Pacheco, afirmó que la vacunación debe ser una constante, ya que además de representar un acto de responsabilidad, también es un acto de amor.



“La vacunación es un acto de amor para mí, para mi familia y la comunidad, pensemos en que si yo no me vacuno puedo ser el vehículo que lleva un agente infeccioso a mi círculo afectuoso y lo estoy poniendo en riesgo”, expresó Pacheco.



En lo anterior coincide la infectóloga Isabel Hurtado, quien además recordó que estamos en presencia de una nueva variante y que no se debe bajar la guardia.



“La variante delta tiene como característica que es más contagiosa y hace un poco más de daño a los tejidos, entonces al ser más contagiosa las medidas de distanciamiento y prevención tienen que ser mucho más importantes”, expuso Hurtado.



Por otra parte, se debe tener en cuenta que se acerca el regreso a clases presenciales en los colegios de la ciudad, un hecho que la Alcaldía tiene bajo la lupa y ya vienen adelantando protocolos.



“Nuestra mejor estrategia efectivamente ha sido mantener la toma de muestras a nivel municipal y en todos los territorios, continuar con esas estrategias de salud pública y mantener el acompañamiento con las instituciones educativas”, afirmó Miyerlandi Torres.



Así las cosas, Torres también recordó que alrededor del 55% de maestros del sector público se encuentran inmunizados, un hecho que, sumado a los esfuerzos anteriormente nombrados, acerca cada vez más a la ciudad a la inmunidad de rebaño.

Cronograma jornadas de vacunación en Cali

- Día sábado 7 de agosto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m: CC Jardín Plaza, CC El Tesoro, CC San Andresito.

- De 5:00 p.m a 10:00 p.m: Palmas Mall, Parque del Perro, bares de la Carrera 66 con Pasoancho, Gatrobares del barrio la Flora y el barrio Granada.

- Día domingo 8 de agosto, de 8:00 a.m a 1:00 p.m: Ciclovía, en la calle novena.

- De 9:00 a.m a 4:00 p.m: Pance La Vorágine y el Zoológico de Cali.

- De 1:00 p.m a 7:00 p.m: CC Jardín Plaza.

- De 2:00 p.m a 9:00 p.m: Restaurantes del Kilómetro 18.