Sigue la polémica: Ospina se arrepiente de elegir a Oscar Ipia como gerente de la ESE Oriente

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró en la mañana de este viernes que se arrepiente de nombrar a Oscar Ipia como gerente de la ESE Oriente, el mismo funcionario con quien sostuvo una tensionante discusión esta semana.



“Le pido excusas a la comunidad y a los trabajadores de la ESE Oriente por haber elegido al Sr Oscar Ipia como gerente”, escribió el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Le pido excusas a la comunidad y a los trabajadores de la Ese Oriente por haber elegido al Sr Oscar Ipia como gerente , llevo año y medio señalando a la Personería a la Contraloría y a la propia Junta que el Sr va a llevar la entidad a la liquidación y no proceden — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 16, 2022



Después de la disputa verbal que ambos funcionarios sostuvieron en la tarde del miércoles en medio de una junta directiva, el Alcalde y la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, anunciaron un proceso de auditoría técnica para inspeccionar la gestión de esta Red de Salud.



Según las autoridades locales, esta entidad tiene un déficit aproximado de $8000 millones para cerrar el año. “A nosotros nos inquieta que la ESE Oriente haya pasado de ser una empresa superavitaria, a ser una con déficit”, sostuvo Ospina.



Por esa razón, la Administración informó que creará una comisión especial para revisar el plan de choque para la estabilidad financiera y la calidad de prestación del servicio.



En redes sociales, Ospina también reveló que desde hace 18 meses ha mostrado su preocupación ante la Personería y la Contraloría por el futuro de la ESE.



“Llevo año y medio señalando a la Personería a la Contraloría y a la propia Junta que el Sr (Ipia) va a llevar la entidad a la liquidación y no proceden”, señaló.



Además, aseguró que el Gerente no ha acogido las sugerencias presentadas por la Alcaldía en las juntas directivas y advirtió que si no hay cambios, Cali se quedará sin la ESE Oriente.



“Irresponsablemente no se aceptó lo que como administración propusimos en anteriores juntas para su calificación. Como médico, como experto en el tema y como administrador, quiero informar o cambiamos o perdemos esta entidad para la ciudad”, trinó el Alcalde.