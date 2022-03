Sigue la controversia por demolición de obras de la Sagrada Familia

Luego de casi 10 años de haber iniciado la remodelación de lo que era el colegio de la Sagrada Familia, en el barrio El Peñón de Cali, para convertirse en un hotel, sigue la controversia por ese proyecto.



Ayer finalmente el Gobierno caleño ordenó la demolición de una parte de las nuevas obras que fueron hechas sin los respectivos permisos, según argumenta la Administración. Pero los promotores del hotel calificaron la decisión como “un acto irresponsable”.



El secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler Parra, dijo que la Alcaldía de Cali está en riesgo de recibir una demanda administrativa por unos $60.000 millones al no hacer cumplir la orden de demolición que está vigente desde noviembre 16 del 2018.



“Salvaguardando los intereses de Cali, emití instrucciones a dos subsecretarías para que gestionen los recursos que a bien tengan para proceder. Mañana -hoy- habrá una reunión con algunas de las personas interesadas en este proceso para proceder”, dijo el funcionario, quien agregó que el Municipio ha sido notificado de 6 procesos por estafa que se encuentran en la Fiscalía en contra de este proyecto, “lo que agrava de manera seria la situación jurídica”.



La propuesta de convertir el edificio de la Sagrada Familia, considerado patrimonio de la ciudad, en un hotel con zona comercial, arrancó en el 2013 cuando se le otorgó a los promotores de la iniciativa la autorización para realizar dos sótanos y en altura cinco pisos. Sin embargo, los constructores se extendieron por encima de esa autorización.



Esto llevó a que el Municipio solicitara demoler lo que no estaba en la licencia. Después de dos procesos jurídicos -ante un juez y luego en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle- se le dio la razón a la Alcaldía y se dio orden de demolición el 16 de noviembre del 2018.



“El constructor debía ajustarse a lo que tenía en la licencia, tenía que adecuarse a lo que se había autorizado y contaba con 60 días para hacerlo. Esto no sucedió, transcurrió el tiempo, la licencia ya no puede adecuarse porque está vencida”, dijo el Secretario de Seguridad, quien insistió en que con esto se “salvaguarda el patrimonio histórico, realizaremos la notificación para efectuar el desmonte”.

¿Qué dicen los promotores?

El proyecto hotelero y comercial de la Sagrada Familia es promovido por la firma Jero SAS.



El abogado del grupo Hernando Morales, calificó la decisión de la Administración como un acto irresponsable y “ajeno al derecho”.



“El secretario Soler habla de que hay órdenes de jueces, eso no existe; habla de 6 denuncias de estafa que no existen, es un acto irresponsable”.

Explicó que todo lo que se hizo en el proyecto de remodelación de la Sagrada Familia es legal porque, “en cualquier proceso constructivo se pueden hacer modificaciones, esos son temas normales, yo puedo subsanar después y obtener los permisos y nosotros radicamos eso”.



De acuerdo con el abogado, el Municipio nunca respondió a las nuevas solicitudes que hicieron los constructores y que, según la ley, el silencio administrativo se toma como “un acto administrativo que aprueba, entonces desde el punto de vista legal todo está aprobado”.

El edificio anteriormente era un colegio para mujeres y ahora pasará a ser un complejo hotelero. José L. Guzmán - El País

Agregó que no hay ninguna norma sobre el patrimonio que se esté violando con la construcción y que se interpondrá una queja disciplinaria, además que se pedirá una rectificación por “actos irresponsables como el de Soler que le causan daño al proyecto porque se habla de estafas que no existen”, afirmó.



Sin embargo, Wilson Gallego, abogado de un grupo de personas que invirtió en el proyecto de hotel de la Sagrada Familia y que se declaran víctimas, dijo que sí hay investigaciones preliminares en la Fiscalía por el delito de estafa contra los promotores de esa iniciativa.



“Desde 2016 unas personas compran en este proyecto porque se asegura que cuentan con toda las licencias para desarrollar la construcción, existen artimañas, eso es un engaño”, dijo.



Agregó que contrario a lo que dice “el doctor Morales, el no demoler, luego del fallo de segunda instancia da razón para un segundo delito. Si la Administración toma la decisión es porque tienen los elementos para hacerlo, nos encontramos frente a una conducta que se enmarca en la estafa, al modificar los planos y ocultar la verdad y decirle a los inversionistas que contaban con la licencia cuando no era cierto”, reiteró Gallego.

Las remodelaciones del complejo hotelero y comercial la Sagrada Familia inició en el 2013, pero en el año 2015 se hicieron las primeras observaciones a la construcción