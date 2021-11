Sigue el debate sobre el plazo para exigir las dosis completas en el carné de vacunación

Como positiva, pero aún insuficiente, así calificaron los sectores de bares y restaurantes el anuncio del Gobierno Nacional de extender el plazo de exigencia del carné de vacunación con dos dosis para el ingreso a establecimientos de ocio en el país.



El aumento del plazo lo dio a conocer el presidente Iván Duque, postergando la medida del 1 de diciembre al 14 del mismo mes, debido a diálogos que sostuvo con varios sectores de la población y “viendo el importante ritmo de vacunación que se adelanta en el país”.



Ante esto, Manuel Pineda, presidente de Asobares, capítulo Valle, expresó que esto podría otorgar un pequeño alivio al sector nocturno de la ciudad, debido a que se han presentado diversas problemáticas alrededor de esta exigencia.



“Es positivo que lo hayan aplazado, nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud donde expusimos todas las afectaciones que estamos teniendo y del daño que se iba a causar si se exigía el carné de vacunación con esquema completo a partir del primero de diciembre”, aseguró Pineda.

Lea también: "Vamos a perder vidas": la alerta sobre lo que viene con el Covid en el Valle



No obstante, detalló que este término todavía es insuficiente, ya que necesitarían más tiempo para tener pedagogía con los usuarios frente a la medida, y así evitar que se sigan presentando los altercados que se han registrado hasta el momento.



“Este primer fin de semana tuvimos muchos altercados con las personas en el ingreso y, la verdad, los entendemos. Hay muchos inconvenientes a nivel logístico por esta petición, que al final lo que hará es reducir el empleo y afectando el comercio”, indicó Pineda.



Teniendo en cuenta lo anterior, el presidente regional de Asobares informó que hasta el momento la exigencia de carné de vacunación les ha dejado pérdidas en ventas del 55 %, y que posiblemente estas podrán llegar hasta el 80 % al pedir que se tengan dos dosis de la vacuna anticovid.

El Ministerio de Salud informó que las personas que se vacunaron en el exterior podrán presentar el carné de vacunación adquirido en el país en el que se inmunizó.

Entre tanto, algunos usuarios de establecimientos nocturnos de Cali, como Juan Diego Ramírez, celebró el anuncio de la ampliación, puesto que su segunda dosis está programada para los primeros días de diciembre.



“Es muy buena la noticia porque primero nos da un poco de seguridad a los asistentes y, segundo, pues da un poco más de tiempo para las dos dosis. Por ejemplo, en mi caso, la tengo para el 4 de diciembre, y pues iba a ser frustrante si no me dejaban entrar a algún establecimiento después de una semana ardua de trabajo”, expresó Ramírez.



Por otra parte, para Brany Prado, director regional de Acodrés, la exigencia del carné de vacunación no debería de existir con primeras ni segundas dosis, dado a que la vacunación es una decisión personal.

Lea además: ¿Vacuna obligatoria contra el Covid-19? Estos son los dilemas frente a la pandemia



“La idea de poder aplazar esta exigencia es lo mínimo que puede hacer el Gobierno Nacional ante tan grave afectación que ha generado esta medida tan absurda, donde se deja a los establecimientos la tarea de ser un inspector del proceso de vacunación”, reprochó Prado.



A propósito del cumplimento de esta medida, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control del Municipio de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que en la madrugada del domingo 28 de noviembre se cerró una discoteca al oeste de la ciudad por no cumplir con los aforos establecidos y la exigencia del carné.



“Identificamos personal y clientes al interior del establecimiento sin el respectivo carné de vacunación, situación que vulnera los nuevos protocolos para proteger la salud y la vida frente al covid. Este establecimiento se cerró por un tiempo determinado para que adecúe su protocolo de bioseguridad”, informó Dranguet.

Lea: Aumenta preocupación por avance de variante ómicron: G7 citó a reunión de emergencia

Por lo que el funcionario invitó a todos los comerciantes de la ciudad a exigir a todo su personal y clientes el carné de vacunación, para así poder avanzar en la lucha contra el covid-19.



“Es muy importante generar el afianzamiento de la vacuna en toda la población caleña, para así podernos enfrentar los grandes eventos de ciudad que se presentarán en el mes de diciembre”, aseveró el subsecretario.



En cifras

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud de Cali, hasta el momento el 70,2 % de la población tiene al menos una dosis de la vacuna contra el covid.



En ese mismo sentido, el 50 % de los habitantes de la ciudad ya posee su esquema de vacunación completo.



En cuanto a la ocupación UCI por covid, en la ciudad está alrededor del 6,9 %, lo que representa un total de 60 pacientes.



Con respecto a las muertes por el virus, con corte al 27 de este mes, en la ciudad se presentaron 4 fallecimientos a causa del Covid-19.

De igual manera, con corte al 27 del presente mes se presentaron 222 nuevos casos.



Asimismo, el mayor número de casos positivos de Covid-19 en la ciudad está en la población entre 20 a 29 años.

Avanza la vacunación covid-19 en el país

Colombia ya llegó al 70 % de su población con al menos una dosis de la vacuna anticovid, así lo anunció el presidente Iván Duque, en un evento celebrado en Montería, Córdoba.



“Muchos dijeron que no habría vacunación masiva este año, que llegaría en 2023; muchos dijeron que no teníamos nada organizado. Hoy decimos que ya logramos la primera macrometa del 70 % de la población colombiana con una dosis aplicada, y ese es un logro de todos”, informó Duque.



Así las cosas, la nueva meta nacional se enfoca en lograr el 90 % de la población con primeras dosis en el país y el 70 % con esquemas completos, al finalizar el año 2021.



Lea también: