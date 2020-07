Seis posibles escenarios sobre el avance del Covid-19 en los próximos meses en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Cali es hoy la segunda ciudad colombiana con el mayor número de contagios y fallecimientos por cuenta del Covid-19, después de Bogotá.



Pero, según expertos académicos, lo que viene en adelante se puede enfrentar con medidas de aislamiento inteligente de la población, teniendo un sistema de salud con suficiente capacidad de camas y para realizar pruebas rápidas y confiables.

Según una investigación adelantada por un grupo de docentes, investigadores y matemáticos de la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, con la asesoría de médicos, se estableció que al menos el 70% de la población mundial, incluidos los caleños por supuesto, podría estar en riesgo de ser contagiados por el virus del Covid - 19 en un año.



Sin embargo, la idea es que nunca se llegue a ese punto crítico si las personas se cuidan, cumplen con la cuarentena para casos especiales (en los adultos mayores y niños) y guardan la distancia social.



El objetivo del estudio no es otro que poner sobre la mesa estimativos para que las autoridades de salud puedan tener un marco de referencia para salvar más vidas en Cali.

Cabe recordar, que la capital del Valle al cierre de esta edición presentaba 1058 personas contagiadas y un total de 58 decesos.



Por ello, aseguran, es indispensable reforzar no solo las medidas de prevención y los protocolos de bioseguridad –especialmente entre los ciudadanos que deben salir a trabajar en sectores claves de la economía— para que el impacto sea el menor entre la población. “La mejor medida es el aislamiento, pero la economía sufre”, recalca el físico e investigador de la UAO, David Ramírez. El docente precisó que las simulaciones se hicieron con base en las medidas del Gobierno que tienden a mitigar los efectos del Covid-19.

Por ello, agregó, se observaron varios escenarios como el aislamiento inteligente para ayudar tanto al problema de salud como el económico.

Por ese motivo, anotó, “se recogió un modelo epidemiológico conocido como SEIR que clasifica la población en varios compartimientos dependiendo de nivel de la infección con el objeto de mostrar su tendencia y adaptándolo a los datos de la ciudad, lo cual nos arrojó distintas probabilidades sobre cómo nos movemos e interactuamos”.

Eso dio, añadió Ramírez, unos escenarios que no son más que unas combinaciones de cuarentena obligatoria y un aislamiento inteligente.



“La idea es alternar esos aislamientos en todos los sectores de la población, en especial el aislamiento inteligente que está más comprometido con la producción para disipar en el tiempo la propagación del virus de manera que la respuesta hospitalaria no se vea copada”, resaltó el físico e investigador de la UAO.

Lilian Sepúlveda, docente del Departamento de Matemáticas y Estadística de la UAO, y una de las autoras del estudio, explicó que “consiste en una descripción cualitativa y cuantitativa de la evolución de la epidemia del coronavirus por grupos de la población y por niveles de respuesta a la infección, que sirve para estimar los efectos en esos grupos de las diferentes estrategias de mitigación propuestas frente a los efectos de los avances en la transmisión del patógeno”.

El estudio de la UAO tuvo en cuenta la capacidad actual de camas en

la red hospitalaria y sobre todo en materia de unidades de cuidados intensivos si la pandemia se expande.

Para su elaboración “se obtuvieron predicciones día a día en el número aproximado de personas distribuidas en diferentes grupos a saber, personas susceptibles, expuestas, infectadas asintomáticas, infectadas con síntomas leves, infectadas con síntomas moderados, infectadas con síntomas graves, recuperadas y fallecidas”.

Asimismo, la investigadora destaca que la capacidad hospitalaria usada (en el estudio) fue de 3590 camas (2600 existentes y 990 adicionales).

Para el número de camas de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, se tuvieron en cuenta 470 existentes y 100 que se adicionaron, para un total de 570 existentes a la fecha en la capital vallecaucana.

Seis posibles fases sobre cómo se comportaría el virus

El estudio plantea seis escenarios (e hipótesis) sobre la forma como se comportaría la transmisión del coronavirus en los próximos meses, incluso en el año 2021 para que las autoridades locales redoblen las medidas de prevención y las alertas tempranas.



Para las simulaciones de la investigación se asumió una población de 2.250.000 habitantes.

Los resultados dependerán de la forma como se adopten los aislamientos voluntarios y de carácter obligatorio que cobijen tanto a personas expuestas como a las asintomáticas, o con síntomas leves.

Escenario 1

El 20 de noviembre habrá 53.440 personas expuestas. El 23 de septiembre los infectados serían 11.710, sobrepasando la capacidad hospitalaria. El 8 de octubre las personas infectadas con síntomas críticos sobrepasaría la capacidad de camas de cuidados intensivos y se alcanzaría un máximo de 1846 infectados críticos el 6 de enero de 2021.



Escenario 2

El 10 de noviembre habrá un máximo de 38.600 personas expuestas al Covid, y el 4 del mismo mes los pacientes críticos serán 1262. El 21 de octubre los infectados sobrepasarán la capacidad hospitalaria. Y el 12 de febrero de 2021 se llegará a 7083 individuos hospitalizados. El 27 de febrero de 2021 habría 1261 enfermos.



Escenario 3

El 25 de noviembre se alcanzará un número de 31.950 personas expuestas. El 15 del mismo mes se copará la capacidad hospitalaria. Y el 30 de marzo del 2021 serán 5962 los afectados. Los enfermos críticos serán 937 el 9 de abril de 2021.



Escenario 4

Personas expuestas: 24.100 en enero 24 de 2021. El 5 de abril del año entrante se calculan 4466 afectados con necesaria hospitalización. Y hacia el 19 del mismo mes los infectados críticos sumarán 680.



Escenario 5

Las personas expuestas serán 19.740. El 19 de abril los infectados críticos sumarán 585. El 25 de abril los enfermos hospitalizados llegarán a 3764 y los pacientes críticos a 585.



Escenario 6

Este es el más optimista. Pero todo dependerá de la rigurosidad del aislamiento voluntario u obligatorio. Se calcula una población expuesta de 5842 personas. El 11 de abril de 2021 habría 978 hospitalizados. Los más críticos serán 150 el 25 de ese mismo mes. Para las simulaciones de las diferentes estrategias de mitigación se usó el software MatLab.

En este ejercicio participaron los expertos Doris Elena Campo, Johann Alexis Ospina, Julián Hurtado, David Fernando Ramírez y Lilian Sepúlveda con la asesoría de Lyda Osorio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle.



Alternar los aislamientos

La investigadora Lilian Sepúlveda resalta que “se pueden recomendar estrategias de mitigación sin intervención farmacológica que eviten el colapso de la capacidad de respuesta del sistema de salud teniendo en consideración la productividad económica”.

El informe de la UAO aconseja de esa manera que es necesaria una capacidad efectiva y masiva de pruebas entre la población con exámenes rápidos y confiables. Todo para detectar a tiempo los nuevos casos para reforzar las medidas de aislamiento de las personas infectadas.

Y destaca que como una forma de evitar que la tasa de contagios aumente “el elemento relevante es la aplicación alternada de dos tipos de aislamiento (obligatorio y voluntario), pero por períodos e intervalos no mayores a 30 días”.



Todo lo anterior porque “en el escenario más optimista, el modelo anticipa que, aproximadamente en un año, más del 70% de la población de la ciudad habrá sido expuesta al coronavirus y un número manejable de casos críticos no colapsará la capacidad de las camas hospitalarias. En ese período el número de fallecidos no alcanzaría en la ciudad los mil casos”, resalta la investigación.

Para seguir respaldando la lucha anticovid, la UAO entregará informes periódicos a las entidades del gobierno de Cali y a la gobernación del Valle del Cauca.



Vea más sobre la investigación de la Universidad Autónoma de Occidente aquí.