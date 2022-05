Secretario de Seguridad de Cali dice que no ha amenazado a ex militar

Este martes ha sido viral un audio en el que, supuestamente, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, amenaza a una persona que asegura ser un exmilitar y que en Twitter es conocida como 'Sargento Chalá'.



De acuerdo con lo que se logra escuchar en el audio, Soler menciona la frase "me lo cargo", la cual ha sido interpretada como una amenaza contra quien aparece como @sargentochala, quien asegura que las intimidaciones del Secretario son porque él reveló el contrato que vinculaba al exgeneral Leonardo Barrero con la Alcaldía.



"Yo no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo y a ese sargento Chalá me lo voy a cargar. Ya le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace once años, como se mete con el Alcalde también hay que tener cuidado de no patear la lonchera. Si a mí se me atraviesan me voy de frente, no soy un niño jugando", dice Soler en el audio.



Tras la polémica por el audio, el Secretario se refirió al respecto y aseguró que sus palabras fueron editadas y sacadas de contexto; además, manifestó que la frase fue malinterpretada porque él la habría utilizado para hacer referencia a la formulación de denuncias judiciales que han sido radicadas en contra de la persona que está detrás de la cuenta de Twitter.



"En ningún momento en el audio (ni en el editado, ni en el original) me refiero a atentar contra la vida o integridad de ninguna persona, ni menos a quien se llamar en redes como 'Sargento Chalá'. La frase se expresó dentro del contexto de formulación de denuncias judiciales ya radicadas con base en los múltiples atropellos de Derechos Humanos y fundamentales que esta persona ha venido haciendo en mi contra y de ninguna manera connota una amenaza", dice Soler en un comunicado.

Y agregó que el audio original, así como el contexto sobre lo que se habla en este, fueron entregados a la Fiscalía desde hace varios días, esto como anexo a la denuncia que, según dijo, interpuso contra el 'Sargento Chalá' hace cerca de seis meses.



"Me declaro atento a los requerimientos por parte de la Fiscalía y en espera de las denuncias que nunca ha presentado quien en redes se hace llamar como 'Sargento Chalá', y que por el contrario hace publicaciones y señalamientos injuriosos y calumniosos que luego elimina de sus redes", precisó Soler.