Se registró aparatoso accidente en el Túnel Mundialista en la madrugada de este lunes

En la madrugada de este lunes, se registró un aparatoso accidente en el Túnel Mundialista entre dos vehículos. Afortunadamente, este hecho no dejó lesionados.



El accidente se presentó alrededor de las 5:30 a.m. de este lunes. Según el reporte preliminar de la Secretaría de Movilidad, no hubo ningún herido.



Accidente en el Túnel Mundialista este lunes 16 de mayo. Cortesía Secretaría de Movilidad



Tras el accidente, se reportó fuerte congestión en el Túnel Mundialista, pues uno de los carros involucrados en este hecho, quedó atravesado en el carril izquierdo. Sin embargo, en este momento, hay normalidad en la movilidad.



Las causas del accidente, por ahora, no han sido confirmadas por las autoridades.